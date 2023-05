IMU, disabili e anziani possono non pagarla se hanno questi requisiti: in pochi lo sanno

Per anziani e disabili con Legge 104 è prevista l’esenzione dal pagamento IMU, questo a patto che, soddisfino alcuni specifici requisiti richiesti. Facciamo il punto della situazione.

L’Imposta Municipale Unica, meglio conosciuta con l’acronimo IMU, è la tassa che deve essere corrisposta dai proprietari o dai titolari di un altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario (in caso di concessione di aree demaniali) ed il locatario (in caso di leasing), di fabbricati diversi dall’abitazione principale, abitazioni principali accatastate nelle categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9, aree fabbricabili e terreni agricoli.

L’importo IMU non è uguale per tutti, ma dipende da diversi fattori, come le caratteristiche dell’immobile ed il Comune in cui è ubicato. Al contrario, è uguale per tutti il termine ultimo per il pagamento. Infatti, l’imposta può essere pagata in un’unica soluzione tramite modello F24 entro il 16 giugno, oppure, scegliere il pagamento rateale. In questo caso, le due rate IMU scadono il 16 giugno (versamento acconto) ed il 16 dicembre (versamento saldo).

Come molti sanno, a partire dal 2014 sono esenti dal pagamento IMU, i possessori di abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze. Tuttavia, in pochi sanno che la Legge in Italia, prevede l’esenzione anche di anziani e disabili titolari di Legge 104, in presenza di alcuni specifici requisiti.

IMU: quando anziani e disabili possono non pagarla

Di norma, il pagamento dell’IMU è previsto anche per anziani e disabili, salvo che non posseggano determinati requisiti grazie ai quali possono aver diritto all’esenzione.

Per beneficiare dell’esenzione dal pagamento IMU, infatti, è necessario che siano ricoverati all’interno di una casa di riposo o di un istituto di cura. Ma anche in questo caso, è indispensabile soddisfare questi requisiti:

• il ricovero deve essere permanente o di lunga degenza in casa di riposo;

• l’immobile in oggetto non sia stato affittato o concesso in comodato d’uso a terze persone.

In più, è utile sapere che l’esonero non viene concesso in automatico, ma è necessario presentare domanda al comune di pertinenza, qualora sia concesso questo beneficio. Infatti, essendo l’IMU un’imposta di competenza dei Comuni, è preferibile controllare cosa prevede il regolamento del proprio comune, di norma, pubblicato entro fine ottobre di ogni anno nell’apposita sezione del portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui, il proprio Comune conceda questa possibilità, basterà scaricare i documenti necessari per richiedere il riconoscimento dell’agevolazione.