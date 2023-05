Quanto guadagna Elon Musk: un patrimonio che va oltre ogni immaginazione | Indovina se ci riesci

L’uomo più ricco del mondo ha un patrimonio esorbitante. Il volto di Elon Musk dietro la sua ricchezza.

Figura controversa e spesso nota al pubblico per le polemiche e le affermazioni poco politically correct, Elon Musk è un magnate dell’imprenditoria tecnologica. Cinquantenne classe 1971, l’imprenditore si è contraddistinto negli anni per la sua passione e competenza nel settore dell’intelligenza artificiale e per le sue avventure nello spazio.

Laureato in Economia e Fisica, si è contraddistinto sin da subito per la scaltrezza e per le idee innovative, rivelatesi in breve la strada per il suo successo. A oggi risulta essere uno degli uomini più noti e più ricchi del mondo, con un patrimonio economico da capogiro. Ma come nasce la sua buona stella?

L’ascesa del “paperone” di Twitter e Tesla.

In molti momenti in questi ultimi anni, Musk è stato in vetta alle classifiche degli uomini più ricchi del mondo, superando talvolta anche l’arcimiliardario Jeff Bezos, fondatore della nota piattaforma e-commerce Amazon. Ma come nasce la fortuna di quest’uomo di scienza e cosa ne ha fatto un personaggio tanto ammirato e odiato?

Dopo aver concluso gli studi e aver intrapreso per brevissimo tempo un dottorato in California, Elon Musk si lancia immediatamente nel mondo degli affari. Fonda a soli 25 anni una sua impresa, la Zip2, una creatura frutto di attività di crowfunding ad opera dello stesso Musk e del fratello Kimbal. La Zip era una società che si occupava di software e riscosse molta attenzione, fino all’acquisizione ad opera della nota Compaq per un totale di 307 milioni di dollari, oltre a un bonus per una stock option di ulteriori 34 milioni.

Pochi mesi dopo, l’ormai già ricco imprenditore fondò X.com, un’azienda di pagamenti online. Probabilmente il nome non ci fa pensare a nulla di conosciuto ma la fusione di questa sua seconda creatura con la Confinity ha dato vita alla celebre Paypal. Sarà proprio la vendita di Paypal al gigante eBay che conferiranno a Elon Musk la notorietà mondiale.

Gli interessi di Elon Musk spaziano in vari settori, nei quali il giovane Zio Paperone ha investito quasi sempre con grande successo. Le aziende da lui fondate o acquisite nelle ultime decadi sono le seguenti:

SpaceX , un’azienda che tratta il trasporto interplanetario e collabora con la Nasa;

, un’azienda che tratta il trasporto interplanetario e collabora con la Nasa; Starlink , un sistema di collegamento internet del tutto innovativo, che sfrutta la connessione attraverso i satelliti di cui lo stesso Elon è proprietario;

, un sistema di collegamento internet del tutto innovativo, che sfrutta la connessione attraverso i satelliti di cui lo stesso Elon è proprietario; Tesla , la ditta per eccellenza produttrice di veicoli elettrici di lusso (la stessa è impegnata su volontà di Musk nella creazione di Optimus , un robot umanoide che potrebbe rivoluzionare l’intelligenza artificiale);

, la ditta per eccellenza produttrice di (la stessa è impegnata su volontà di Musk nella creazione di , un che potrebbe rivoluzionare l’intelligenza artificiale); OpenAI , un’associazione no profit dedita proprio allo studio sulle intelligenze artificiali;

, un’associazione no profit dedita proprio allo studio sulle intelligenze artificiali; Neuralink , un’azienda che nasce con l’intento di sviluppare approcci innovativi per combattere le malattie degenerative del sistema nervoso;

, un’azienda che nasce con l’intento di sviluppare approcci innovativi per combattere le malattie degenerative del sistema nervoso; Twitter, il social network acquisito di recente, che gli ha provocato non pochi dissapori a livello di consenso.

L’insieme di queste aziende arriva a fatturare ogni anno dai 2 milioni di dollari fino a oltre 5o. Solo Tesla nell’anno 2021 ha presentato un fatturato di circa 53 milioni di dollari, un dato a dir poco impressionante.

Quanto c’è nel portafogli di Elon Musk?

Stando ai dati più recenti, ultimamente il seppur enorme patrimonio del miliardario avrebbe subito qualche scossone. Le motivazioni sono derivate dall’andamento altalenante dell’azienda Tesla e dall’ingente spesa che ha comportato l’acquisizione di Twitter. Insomma nel giro di un anno lo scienziato più ricco del mondo avrebbe perso all’incirca 200 miliardi.

Ciononostante rimane ugualmente estremamente facoltoso, anche se il suo anno d’oro è stato proprio il 2021, durante il quale è entrato nel Guinness World Record. Ha registrato infatti un aumento del suo bagaglio finanziario che è passato dagli iniziali 24,6 miliardi di inizio 2020 a 316 miliardi di dollari nel 2021.