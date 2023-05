Ci tieni alla tua salute? La distanza ideale tra casa e lavoro non deve superare questi limiti | Scoperta sorprendente

Uno studio svedese sulla stile di vita dei pendolari dimostra che la salute psicofisica è influenzata anche dalla lunghezza del tragitto da percorrere per andare al lavoro

Il nostro benessere fisico e mentale è dovuto all’insieme di diversi fattori. Le abitudini quotidiane hanno un’incidenza importante e tra queste c’è anche il lavoro e gli sforzi che bisogna fare per recarsi presso la sede in cui si presta servizio.

La dimostrazione lampante l’ha data uno studio svedese che ha indagato proprio sulla correlazione tra la distanza casa-ufficio e lo stile di vita. Addentriamoci nei risultati che sono emersi da questo lavoro per capire quando si rischia di essere in sovrappeso, di essere sotto stress e di dormire male.

La distanza ideale casa-lavoro per salvaguardare la propria salute

I dati sono stati raccolti dalla Swedish Longitudinal Survey of Health tra il 2012 e il 2018. I ricercatori indagando sugli effetti del pendolarismo sulla salute hanno esaminato le risposto di circa 13.000 uomini e donne tra i 16 e i 64 anni. A coloro che si sono prestati è stato chiesto lo stile di vita, il tipo di lavoro e il grado di logoramento, se soffrivano di malattie croniche, stress o depressione.

Dalla ricerca è emerso chiaramente che quando la distanza casa-ufficio superava i 3 km i pendolari erano alle prese con problemi di sovrappeso, erano stressati e avevano problemi di sonno. Ancor più drastico il quadro di coloro che lavoravano più di 40 ore e viaggiavano per più di 5 ore alla settimana.

Alla base di tutto ciò c’era essenzialmente la carenza di attività fisica. Infatti chi doveva colmare una distanza minima per recarsi a lavoro probabilmente lo faceva a piedi o con una bicicletta il che favorisce e non poco la mobilità fisica.

Dunque quando si fanno delle valutazioni in merito a trasferimento o acquisto di casa è bene fermarsi a riflettere anche su questi aspetti che quando si è giovani possono risultare banali, ma che alla lunga assumano un’importanza sempre più marcata. Puntare su una bicicletta è una strategia ideale per conciliare il benessere del corpo e della mente. A ciò va aggiunto anche che è ecologica e utile per l’ambiente. Se poi si preferiscono altri tipi di attività va bene anche una corsetta o recarsi in palestra. Attenzione però per potersi concedere queste attività di svago è fondamentale avere del tempo libero che può essere sottratto dai turni eccessivi di lavoro o dal tempo che si impiega per arrivare in ufficio.