Gratta e vinci, stesso posto stesso bar: la vincita da capogiro arriva ancora lì

A distanza di pochi mesi un altro biglietto fortunato è stato vinto in un bar di un piccolo paese. Dove si trova e quanto hanno portato a casa i vincitori

Vincere al Gratta e Vinci non capita tutti i giorni e soprattutto non capita sempre nello stesso posto. Stavolta però c’è stata la classica eccezione che conferma la regola. Nel giro di quattro mesi infatti sono avvenute nel medesimo paesino due grandi vincite. A ciò bisogna aggiungere anche che sono avvenute nello stesso bar.

Sembra una trama di un film caratterizzato da una trama a dir poco fantasiosa, ma invece è autentica realtà. Una storia che lascia senza fiato, tutta da scoprire fino all’ultimo dettaglio. Ecco come sono andate le cose e soprattutto quanto hanno incassato coloro che hanno grattato i biglietti fortunati.

Gratta e Vinci: i dettagli delle vincite ravvicinate

Il teatro degli eclatanti avvenimenti è Fenegrò ridente località della provincia di Como e il locale è il Bar Margherita di Via Monte Grappa. A febbraio erano stati vinti 100.000 euro. Una cifra già molto importante che non lascerebbe mai pensare ad un seguito ancor più remunerativo.

La dea bendata però non ha una connotazione geografica e può arrivare in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Per questo proprio qualche giorno è tornata a “far visita” al bar del comune lombardo lasciando in dote addirittura 300.000 euro a fronte di una giocata da appena 5 euro con il noto tagliando della serie de “Il Milionario”.

Chiaramente non si conosce il nome del vincitore che per forza di cose deve tutelarsi. A fronte di un montepremi così alto è meglio evitare di andare a dirlo in giro. Gongola invece il titolare del bar visto che il suo esercizio si è creato una buona fama in seguito a questi due ravvicinati avvenimenti vincenti.

Naturalmente questi episodi vanno presi come tali ovvero come frutto di una mera casualità. Tentare la giocata costantemente non è per niente salutare sia per il proprio benessere psicofisico, sia per il proprio portafoglio che rischia di depauperarsi giorno dopo giorno. Provarci così “senza impegno” una volta ogni tanto e solo per sfizio può essere il giusto viatico per vivere più serenamente questo genere di situazioni. Se poi la fortuna arriva tanto meglio, ma andarsela a cercare come se fosse dovuta non porterà mai a nulla di produttivo. Il denaro va guadagnato con il lavoro e non attraverso altre fonti apparentemente più facili.