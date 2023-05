Alzi la mano chi non ha mai sognato di diventare ricco in fretta e senza muovere un dito? Certamente tutti! Ebbene, ChatGPT il noto e molto discusso servizio di intelligenza artificiale, ci suggerisce cosa fare.

Di recente, si sente spesso parlare di Chat Generative Pretrained Trasformer, meglio conosciuta con l’acronimo Chat GPT, un prototipo di chatbot basato sull’intelligenza artificiale, in grado di fornire risposte agli input, dunque, alle domande degli utenti.

Chat GPT è stato lanciato sul mercato nel novembre 2022 dalla società di ricerca statunitense OpenAI, allo scopo di rendere l’Intelligenza Artificiale Generale, un beneficio per tutti. Proprio come si legge sul sito ufficiale della società, questo servizio di intelligenza artificiale nasce con l’obiettivo di costruire i nostri “modelli generativi utilizzando una tecnologia chiamata deep learning, che sfrutta grandi quantità di dati per addestrare un sistema di intelligenza artificiale a svolgere un’attività. […] i nostri modelli di testo sono strumenti avanzati di elaborazione del linguaggio in grado di generare, classificare e riassumere il testo con elevati livelli di coerenza e accuratezza”.

In effetti, le prestazioni di Chat GPT sono veramente notevoli, tant’è che hanno attirato un’incredibile attenzione mediatica e la curiosità di tantissimi utenti. Al servizio, ovviamente, è stato chiesto veramente di tutto, tra i quesiti più gettonati “come diventare ricco in fretta” ed a quanto pare, il sistema ha avuto una risposta anche per questo.

Come diventare ricco in fretta secondo ChatGPT

Come abbiamo anticipato, Chat GPT è in grado di svolgere le funzioni più disparate, come dialogare, tradurre e sintetizzare testi, scrivere ricette, realizzare immagini risolvere operazioni matematiche, scrivere e – mail e post sui sociale e rispondere alle curiosità degli utenti. Tra le domande più frequenti “come diventare ricco in fretta?”. La fatidica domanda a Chat GPT, si è diffusa a macchia d’olio, in particolare, sui social. Tra YouTube e TikTok si trovano numerosi influencer che hanno condiviso con i propri followers la risposta, come fosse un vero e proprio esperimento.

A domandare di consigli finanziari, anche il creator Basil Chatha che, anzitutto, ha chiesto di trasformarsi in HustleGPT, un’intelligenza artificiale specializzata in finanza. La risposta del sistema è stata “Tu sei HustleGPT, un’intelligenza artificiale imprenditoriale. Io sono la tua controparte umana. Posso lavorare come tramite tra te e il mondo fisico. Ha a disposizione mille dollari e il tuo solo compito è quello di farli crescere il più possibile nel più breve tempo possibile, senza fare nulla di illegale”.

Insomma, un riscontro piuttosto insoddisfacente per chi ha bisogno di consigli sul mercato o vorrebbe diventare ricco in fretta.