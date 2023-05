Bonus giardino e agevolazioni per una casa da sogno: le novità per terrazze, pergolati e tettoie

La bella stagione è ormai arrivata e si vivono gli spazi aperti con più frequenza, ma come sistemarli senza spendere una fortuna? Le opzioni possibili sono molte tra bonus giardino, agevolazioni pergole, tettoie e anche per le terrazze ci sono novità interessanti.

Non tutti lo sanno ma la costruzione o la manutenzione dedicata agli spazi esterni della propria abitazione. Si tratta di aiuti economici ma anche semplificazioni che è bene conoscere prima di dedicarsi alla sistemazione di balconi, terrazze e giardini. Quali sono le novità?

Bonus giardino e spazi esterni, ristrutturare o costruire ora è più facile

Se hai la fortuna di avere un’abitazione dotata di spazi esterni da vivere durante la bella stagione, puoi pensare di usufruire dei nuovi bonus giardino. Si tratta di agevolazioni dedicate alle aree all’aperto della propria casa che spesso richiedono manutenzione, ristrutturazione o anche la costruzione di nuove strutture. Anche le tende da sole sono incluse nelle agevolazioni ma non è tutto qui.

Pergole e tettoie, ad esempio sono sempre utili per riparare una zona aperta dal caldo eccessivo e organizzare pranzi anche sotto il sole cocente di Agosto. Inoltre si può realizzare una zona giochi per i bambini riparandola dal sole e dalla pioggia, la sistemazione del giardino può avere notevoli vantaggi usufruendo dei bonus che vi elenchiamo di seguito.

Bonus giardino e terrazza, chi può usufruirne

I nuovi bonus per giardini, pergolati, terrazze, tettoie e verande viene fornito tramite una detrazione fiscale pari al 50% dell’importo speso per acquistare e installare ogni tipo di schermatura utile a proteggere dai raggi solari. Questo significa che il bonus tende da sole comprende ogni tipo di tenda posizionata per riparare dal caldo estivo. Inoltre si possono detrarre anche le spese di costruzioni murarie che si rendano necessarie per la posa.

Inoltre tra i costi che si possono detrare ci sono:

spese di smontaggio e smaltimento vecchi dispositivi;

acquisto e montaggio dei nuovi dispositivi;

assistenza tecnica professionale documentazione e direzione lavori;

costruzione o ristrutturazione opere murarie, accessorie e provvisionali per posa.

Bonus verande, 50 – 90 – 110%

L’agevolazione prevista per gli spazi esterni prevede la detrazione fiscale del 50% per la realizzazione di verande, pergolati, tettoie. Si tratta del bonus ristrutturazione che si può richiedere per opere di edilizia per la propria abitazione. In questo caso l’importo massimo è pari a 96.000 euro usufruibile in dieci quote annue.

Per costruire o fare manutenzione alla tettoia, al pergolato o alla veranda sul terrazzo o in giardino, si può richiedere il superbonus 110% oppure il bonus 90% in quanto rientrano nei sistemi di riqualificazione energetica. Le agevolazioni, in questo caso, riguardano l’acquisto dei dispositivi e strutture, che la messa in opera.