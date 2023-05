La spesa alimentare è una voce che incide molto sulle finanze degli italiani, senza contare che, spesso, le offerte al supermercato sono veri e propri specchietti per allodole. Ecco come difendersi dalle truffe.

La spesa per i generi alimentari è, senza dubbio, tra le voci che più incide sul budget delle famiglie italiane. Senza contare che in seguito ai recenti rincari dei prezzi di beni e servizi, i listini dei prodotti hanno raggiunto livelli altissimi. Secondo il Codacons, infatti, riempire il carrello della spesa costa mediamente 507 euro in più all’anno, per nucleo familiare.

Per questo motivo, con l’intento di risparmiare qualche euro, i consumatori sono sempre alla ricerca di promozioni e prodotti in offerta. In questo senso, tutti i supermercati sembrano sempre ricchi di offerte, promozioni e sconti. Siamo letteralmente sommersi da volantini che promettono incredibili risparmi, purtroppo, però, spesso si tratta solo di operazioni di marketing, veri e propri specchietti per le allodole, dai quali è meglio non lasciarsi ingannare.

Proprio per questo, potrebbe essere utile conoscere qualche trucchetto che ci permetta di distinguere le vere offerte da quelle ingannevoli.

Spesa al supermercato: come riconoscere le vere promozioni

Ogni supermercato, periodicamente, propone prodotti in offerta o con sconti particolarmente vantaggiosi. Tuttavia, come dice un vecchio detto “non è sempre oro quello che luccica” e, spesso, si tratta solo di specchietti per le allodole, niente affatto vantaggiose in realtà. Per tale ragione, può essere utile imparare a riconoscere le vere promozioni, ma come fare? Ecco alcuni utili accorgimenti che ci permettono di risparmiare tempo e denaro.

Per cominciare, una buona abitudine potrebbe essere quella di controllare i prezzi originari. Segnando i prezzi usuali dei prodotti maggiormente consumati, sarà possibile verificare se lo sconto pubblicizzato è davvero conveniente. Un’altra buona soluzione per evitare di incappare in finte offerte, potrebbe essere confrontare i prezzi proposti dal supermercato di fiducia con quelli di altri supermercati.

Infine, occhio al 3×2, un bluff piuttosto comune nei supermercati. In questo caso, potrebbe essere opportuno appuntare il prezzo originario del prodotto e verificare effettivamente se al prezzo di due, riusciamo a portare a casa tre pezzi di quel determinato prodotto. Un altro inganno frequente è la promozione “tutto a 50 centesimi” o a un euro. Infatti, spesso si tratta di confezioni più piccole o in formati mini, per cui, prima di acquistare, una mossa intelligente potrebbe essere quella di verificare con attenzione il prezzo al chilo del prodotto.