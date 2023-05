Come risparmiare sulla spesa dei detersivi: i trucchi per avere una casa pulita e profumata spendendo il minimo

La pulizia della casa è importante per tutti noi, ma i detersivi possono diventare un costo notevole da gestire e il loro impatto sull’ambiente è spesso sottovalutato.

Fortunatamente, esistono molti trucchi per ridurre il costo e allo stesso tempo proteggere l’ambiente. Ecco come risparmiare sulla spesa dei prodotti per la casa senza rinunciare alla pulizia e igiene degli ambienti domestici.

Cosa fare per risparmiare sulla spesa dei detersivi

La prima cosa da fare è ridurre la quantità di detersivo utilizzata: spesso ciò che conta non è la quantità, ma la qualità e l’efficacia del prodotto. Molti dei detersivi in commercio sono altamente concentrati e richiedono solo una piccola quantità per ogni lavaggio o pulizia. Inoltre, l’utilizzo di quantità eccessive di detersivo non solo aumenta i costi, ma può anche danneggiare i tessuti, oltre ad essere dannoso per l’ambiente. Di seguito i metodi per risparmiare facilmente sui prodotti per la pulizia della casa.

Come realizzare i detersivi handmade

Una soluzione alternativa è quella di fare i propri detersivi. I detersivi fatti in casa sono economici e facili da preparare e possono essere altrettanto efficaci dei prodotti in commercio. Ci sono molte ricette disponibili online per fare detersivi fatti in casa, i quali sono generalmente composti da ingredienti naturali come il bicarbonato di sodio, il sapone di Marsiglia, l’aceto bianco o il limone. In questo modo potete risparmiare sulla spesa dei detersivi e allo stesso tempo proteggere l’ambiente dalle sostanze chimiche presenti nei prodotti industriali.

Usare detergenti multiuso per le pulizie di casa

Un altro trucco per ridurre la spesa dei detersivi è combinare detergenti multiuso. Ci sono prodotti multiuso che possono essere utilizzati per la pulizia dei bagni, dei pavimenti, dei vetri e dei tessuti. Questi prodotti offrono la stessa effettività dei detersivi tradizionali, ma sono generalmente più economici e possono aiutare a risparmiare sui costi. Inoltre, i detergenti multiuso possono essere prodotti che non contengono sostanze chimiche, come il bicarbonato di sodio, il sapone di Marsiglia o l’aceto bianco.

Utilizzare metodi di pulizia tradizionali

In molti casi, è possibile utilizzare metodi di pulizia naturali invece di ricorrere ai detersivi in commercio. Ad esempio, la pulizia del forno può essere ottenuta con una combinazione di bicarbonato di sodio, aceto bianco e acqua calda, senza l’utilizzo di prodotti chimici. Anche la pulizia dei tappeti può essere effettuata con l’uso di acido borico e bicarbonato di sodio, che rimuovono gli odori e le macchie.

Acquistare detersivi in grandi quantità

Acquistare detersivi in grandi quantità può essere un’opzione vantaggiosa dal punto di vista del risparmio, soprattutto quando ci sono promozioni e sconti. Spesso, i produttori offrono sconti sulla confezione grande e questo può aiutare a risparmiare sui costi a lungo termine. Inoltre, l’acquisto in grandi quantità riduce la frequenza dell’acquisto dei detersivi.