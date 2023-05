Auto usate: il segreto per non farvi ingannare è controllare 2 dettagli fondamentali | Te li sveliamo

Accomodati e allaccia le cinture: si parte alla ricerca dello stato di usura del veicolo da comprare.

Acquistare un’automobile é decisamente un passo importante. Acquistarla usata permette in primis di favorire il riutilizzo e si connota quindi come una scelta ecologica, e in secundiis consente un ingente risparmio. Naturalmente occorre effettuare approfondite ricerche per non beccare veicoli malfunzionanti o tenuti in pessime condizioni. Ma cosa guardare e testare in una macchina per capire davvero se fa al caso nostro?

Tendenzialmente le prime caratteristiche che si vanno a guardare sono la carrozzeria dell’auto, che è in pratica il biglietto da visita della vettura. Lo stato esteriore del veicolo è quello che ci colpisce e ci induce a prendere in considerazione una vettura. Subito dopo si passa alla data di immatricolazione e al chilometraggio. Veicoli che risultano molto vecchi o recenti ma che hanno percorso tanti km li scartiamo perché un’auto troppo vissuta avrà sicuramente una vita più breve nelle nostre mani.

Come testare l’auto usata che vogliamo comprare?

Il segreto, ci svelano gli esperti, è provare fisicamente i sedili e constatare lo stato di eventuale deterioramento delle cinture di sicurezza. Gli interni dell’auto non vanno infatti sottovalutati mai. Una buona macchina non ha solo un involucro accattivante, ma è proprio lo status dei suoi elementi interni a darci la percezione di quanto sia usata e quanto sia in condizioni ottimali. Ecco quali sono i passaggi da eseguire:

sedersi su ogni sedile della vettura, verificando comodità, compattezza e stato dei tessuti (usura del tessuto o tappezzeria sporca ci portano a un secco no);

allacciare tutte le cinture di sicurezza. Queste non devono apparire lise, tagliate, spezzate o non funzionanti, ne va della tua sicurezza. E devono agganciarsi correttamente;

abbassare e alzare i sedili, muovendone tutte le regolazioni. Questo ci assicura che sia tutto funzionante;

verificare che il volante sia in grado di muoversi in tutte le posizioni e che si blocchi nella posizione che decidiamo;

se il veicolo è dotato della funzione servosterzo, ci si dovrà assicurare che l'auto non presenti perdite di liquido;

controllare le eventuali spie presenti all'accensione del quadro;

controllare non tanto il chilometraggio fine a se stesso, ma lo storico di revisioni, tagliandi e km percorsi (si consiglia di avvalersi di carvertical.com).

Sei indeciso? Fatti aiutare dagli esperti.

Se hai preso in considerazione tutti i consigli suindicati, ma temi ugualmente di non riuscire a fare un controllo approfondito, non temere. Esistono molti esperti nel settore automobilistico che possono effettuare queste valutazioni per tuo conto. L’incaricato visionerà il veicolo e controllerà per te l’auto usata desiderata. Tra i vari esperti si consiglia di rivolgersi a Tenutabene.it: i suoi tecnici sono esperti del settore e il costo della consulenza non è eccessivo.

Inoltre sul sito di Tenutabene.it potrai trovare anche veicoli usati in vendita già verificati dagli esperti. Che aspetti?