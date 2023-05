I percettori di pensione d’invalidità hanno diritto alla 14esima l Controlla se ci rientri anche tu

A luglio arrivano le quattordicesime. I pensionati ne hanno diritto, ma non tutti

La quattordicesima mensilità è un bonus che viene conferito ogni anno nel periodo tra giugno e luglio a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che rientrino in determinati parametri.

Insieme alla tredicesima, questo bonus consiste nel percepire all’incirca l’importo di un intero stipendio mensile. Per tale ragione si parla appunto di “mensilità”, come se si beneficiasse di un mese in più di lavoro pagato.

Tale bonus, molto gradito dai contribuenti poiché giunge a ridosso dell’estate e coincide quindi con la spesa per le vacanze, spetta anche ai pensionati che usufruiscono di pensione di invalidità. Vi sono però determinati parametri in cui rientrare per poter avere accesso alla 14esima.

Quali sono i parametri di assegnazione per la 14esima

Innanzitutto i pensionati percettori di pensione di invalidità saranno considerati candidati papabili se percepiscono un reddito molto basso. Ma quali sono le altre caratteristiche da considerare? Eccole di seguito:

dovrai essere un percettore di pensione di invalidità ordinaria , pensione di inabilità o di pensione ai superstiti ;

, o di ; avere almeno 64 anni ;

; avere un reddito complessivo inferiore a 2 volte il trattamento minimo garantito, che è un valore fissato annualmente. Per il 2023 dunque non bisognerà superare i 14.657,24 euro.

Saranno quindi esclusi dall’assegnazione tutti coloro che percepiscono già una pensione di invalidità civile, una rendita Inail, una pensione di guerra o anche un assegno sociale.

Cosa fare per richiedere la Quattordicesima

Molti si chiedono se sia necessario presentare una richiesta scritta per ottenere l’accesso alla quattordicesima. In verità non è necessaria alcuna domanda per essere ammessi, ma in automatico se abbiamo i requisiti per percepirla, sarà erogata direttamente.

Così come per i lavoratori dipendenti ancora in attività non vi è bisogno di fare richiesta ma si riceve un cedolino per il mese di luglio comprendente la quattordicesima, così per i pensionati facenti parte di summenzionate categorie, sarà possibile trovare l’accredito a luglio.

Nel 2023 l’erogazione avverrà il giorno 1° luglio. Per coloro i quali ritirano la quattordicesima da sportelli bancari e non da Poste italiane, la prima data utile di erogazione sarà il giorno 3 luglio 2023.

N.B. Nel caso in cui a luglio non hai maturato i requisiti per accedervi ma in un secondo momento si, allora la tua quattordicesima sarà resa disponibile nella mensilità di dicembre 2023.