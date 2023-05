Bollette, ora che conoscerai questa classifica non potrai più sbagliare | Elenco definitivo consumo elettrodomestici

L’importo della bolletta della luce è molto influenzato dai consumi degli elettrodomestici. Per questo motivo, potrebbe essere utile conoscere quali sono gli apparecchi che consumano di più e cosa fare per risparmiare qualche euro.

Gli elettrodomestici sono, senza dubbio, una componente molto importante nella bolletta dei consumi energetici delle famiglie italiane. Senza contare che, se non usati correttamente, sono una vera e propria fonte di sprechi che si traducono in bollette salatissime. Ogni dispositivo elettronico ha un consumo che dipende da diversi fattori. Nello specifico, ad influenzare il consumo degli elettrodomestici sono le sue caratteristiche tecniche, la grandezza, l’efficienza energetica del modello e, chiaramente, l’uso che ne facciamo.

Questo significa che le differenze di consumi tra un apparecchio e l’altro possono essere davvero enormi. Tanto per fare un esempio pratico, usare in modo errato una lavatrice, costa molto di più in bolletta, rispetto ad un utilizzo eccessivo di un televisore.

Per cui, il primo importante passo per riuscire a risparmiare qualche euro sui consumi energetici è, certamente, avere un quadro ben definito e attendibile dei consumi di ciascun elettrodomestico presente in casa. Del resto, soprattutto con i tempi che corrono, l’obiettivo di tanti italiani è pagare meno in bolletta!

Elettrodomestici: ecco la classifica dei consumi

Uno dei modi più efficaci per risparmiare un bel gruzzoletto sui costi energetici, è conoscere l’impatto del consumo di ciascun elettrodomestico sulla bolletta. Come abbiamo accennato in precedenza, il consumo elettrodomestici è fortemente influenzato dalla grandezza dell’apparecchio, dalla sua efficienza energetica, dalle caratteristiche tecniche e dall’uso che ne facciamo. Ad ogni modo, può essere utile dare un’occhiata alla classifica dei consumi dei principali elettrodomestici che si trovano in casa. Iniziamo dicendo che, ad occupare i primi tre gradini del podio ci sono rispettivamente: lavatrice, lavastoviglie, forno e ferro da stiro.

Ecco la classifica completa:

• lavatrice (consumo 2100 W);

• lavastoviglie (consumo 2000 W);

• forno elettrico (consumo 2000 W);

• ferro da stiro (2000 W);

• condizionatore (consumo 1600 W);

• frigorifero (consumo 300 W);

• pc (50 W)

• scaldabagno (consumo 1200 W);

• microonde (consumo 700W);

• Tv (consumo 200 W);

Alla luce di questa tabella, potrebbe essere una buona idea evitare gli sprechi. Come? Ad esempio, utilizzando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e nelle fasce orarie più economiche. Una buona abitudine per ridurre i costi della bolletta, potrebbe essere anche evitare di lasciare gli elettrodomestici in stand by, ma spegnerli completamente quando non vengono utilizzati. In più, potrebbe essere opportuno sostituire i vecchi elettrodomestici con apparecchi più moderni ed a basso consumo energetico.