Se hai queste Mille Lire potresti avere un tesoretto: incredibile quanto valgono | Controlla bene

Col tempo tutte le banconote e monete delle vecchie Lire sono diventate molto ricercate dai collezionisti e gli appassionati di numismatica, aumentando di volta in volta il loro valore.

Negli ultimi anni, le monete e le banconote del vecchio conio stanno facendo letteralmente impazzire il mondo della numismatica, per cui, sono molti gli esemplari che oggi valgono davvero tanti soldi. Tra i pezzi ricercati le bellissime Mille Lire con la raffigurazione di Giuseppe Verdi.

Il taglio che raffigura il noto compositore che ha segnato la storia della musica del nostro Paese, è stato messo in circolazione a partire dagli anni ’60, per essere successivamente sostituito dalla raffigurazione di Marco Polo prima, e della pedagogista Maria Montessori poi. Pertanto, attualmente, la banconota con Giuseppe Verdi è molto difficile da trovare in circolazione ed il suo valore è letteralmente esploso.

Questo significa che trovarne una, magari, conservata tra i vecchi ricordi potrebbe far guadagnare un bel gruzzoletto davvero! Chiaramente, proprio come accade per le monete, ad incidere sulla valutazione numismatica è, soprattutto, lo stato di conservazione. Di norma, infatti, una banconota strappata, sgualcita o che presenta scritte, non avrà la stessa quotazione numismatica di un esemplare in ottime condizioni, o per meglio dire, in condizioni Fior di Stampa. Detto questo, andiamo al sodo e scopriamo quanto valgono, oggi, le Mille Lire con Giuseppe Verdi.

Mille Lire con Giuseppe Verdi: quanto valgono

Le Mille Lire con Giuseppe Verdi sono rimaste in circolazione dal 1969 al 1981. L’esemplare è riconoscibile dalla raffigurazione, al dritto, del busto del compositore posizionato verso destra; mentre, al centro viene riportato il valore nominale della banconota e la scritta “Lire Mille”. Sul retro, invece, la banconota presenta l’effige e l’edificio della Banca d’Italia. Anche al rovescio, è presente la scritta “1000 Lire”, ma certamente non è il suo valore attuale.

Difatti, la banconota attualmente vale diverse migliaia di euro. Come abbiamo anticipato, se la valuta di carta presenta segni particolari potrebbe subire un forte deprezzamento, dunque, difficilmente riusciremmo a guadagnare quanto sperato. Tuttavia, secondo le ultime stime, il valore di una banconota da Mille Lire con Giuseppe Verdi in condizioni Fior di Stampa potrebbe superare senza problemi i 15 mila euro.

Sì hai capito bene! Attualmente, vale fino a 15 mila euro e sono moltissimi gli esperti e gli appassionati di numismatica alla ricerca di questo esemplare che è praticamente introvabile. Per cui, se tenuta in perfetto stato, oggi rappresenta un vero e proprio tesoretto.