Comprare casa spendendo al massimo 50 mila euro, sembra impossibile ma è magicamente vero | Il trucco che pochi conoscono

In Italia sono molteplici le opportunità in tal senso. Ecco cosa bisogna fare per trovare l’immobile adatto alle proprie esigenze nella zona che si predilige

Acquistare casa senza spendere cifre esorbitanti. Si tratta del sogno di tante famiglie italiane che apprestano a fare il grande passo, ma in questa fase non è così semplice. Eppure se si vuole badare solo ed esclusivamente all’aspetto economico qualcosa si può fare.

C’è infatti un trucco molto semplice che consente di poter trovare degli immobili a cifre più alla portata rispetto ai propri redditi. Chiaramente bisogna sapersi accontentare, soprattutto per quanto riguarda la zona. Soprattutto nei grandi centri le migliori opportunità sono in periferia e lontano dai principali servizi. Al giorno d’oggi però con dei mezzi propri si può fare tutto e non ci si deve precludere nulla.

Case a meno di 50.000 euro: dove si trovano e come trovarle

Basta andare sui principali siti di compravendita immobiliare e inserire come prezzo minimo 20.000 euro e come prezzo massimo 50.000 euro. Poi nel menù a tendina di seleziona “distanza da un punto” in modo tale da poter trovare la casa più o meno nella zona che desideriamo o che comunque può essere il giusto compromesso.

L’altra buona notizia è che il web pullula di annunci di questo tipo e in quasi tutte le province italiane se ne possono trovare diverse che non vanno oltre la soglia sopracitata. Nel caso in cui si trovi una sistemazione sui 20.000-25.000 euro con massimo 12.500 euro a testa una coppia può realizzare il proprio sogno di avere una casa di proprietà.

Chiaramente a questi prezzi non si può pretendere una reggia o comunque un’abitazione medio-grande. Più probabile che si trovi qualcosa al di sotto dei 50 metri quadri, ma soprattutto per una coppia che ha voglia di cimentarsi nella convivenza bypassando l’affitto e scongiurando lunghi e ingarbugliati mutui, può essere un’alternativa da tenere assolutamente in considerazione.

In tempi di crisi tutto fa brodo, poi un domani se la situazione cambierà si potrà anche rivendere o affittare la casa acquistata per realizzare altri progetti. Almeno per il momento ci si mette a posto e si può vivere serenamente la propria vita. Non resta che provare e vedere cosa offre il web sotto questo punto di vista. Naturalmente bisogna mettere in conto qualche spesa di ammodernamento e per l’arredamento, ma con questo risparmio c’è sicuramente margine per potersi sbizzarrire al meglio sotto questo punto di vista.