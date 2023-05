Investire nel modo giusto, sta per arrivare un Btp che promette scintille: cosa sono i titoli di debito pubblico

I migliori Btp in cui investire e una novità da non perdere per guadagnare facilmente

BTP è una sigla che sta per Buono del tesoro poliennale. Si tratta cioè di un’obbligazione emessa dallo Stato e che ha una scadenza superiore almeno a un anno. Solitamente questi certificati di debito hanno scadenze che vanno dai 3 ai 50 anni, orientativamente, e prevedono per i possessori dei pagamenti annuali tramite delle cedole annuali.

Meglio noti come titoli di stato, i Btp nascono nel 1953 ma il primo titolo emesso risale all’anno 1974. La loro attrattiva per i frequentatori di Borsa, è data dal fatto che questi titoli risultano sempre sicuri, in quanto sono appunto garantiti dallo stato italiano. Pertanto anche gli investitori meno intraprendenti decidono di puntare su di essi.

Investire in borsa vuol dire operare infatti una scelta: si può decidere di puntare su azioni a basso rischio ma con un rendimento medio-basso, oppure su azioni con alto rischio ma che garantiscono guadagni esorbitanti. Il mercato finanziario tuttavia sarà a breve messo alla prova da nuovi titoli Btp, che oltre a essere sicuri, garantiranno a quanto pare alti rendimenti finanziari.

Nuovi titoli di Stato e perché sono più attrattivi

L’attenzione crescente sui titoli di stato è aumentata nell’ultimo periodo, per svariate ragioni. Innanzitutto perché a differenza dei precedenti titoli a tassi fissi o a tasso zero, questi, dato l’andamento del mercato degli ultimi anni, hanno cominciato ad avere tassi variabili che possono garantire una remunerazione maggiore. Inoltre il Ministero del Tesoro sta mettendo a punto nuovi strumenti per poter allargare il bacino di investitori interessati.

Il Ministero dell’Economia ha annunciato l’arrivo di nuovi titoli di debito: i Btp Valore. Essi saranno destinati al mercato dei risparmiatori individuali. La loro emissione avverrà tra il 05 giugno 2023 e il 09 giugno 2023, a meno che non ci sia un’anticipata chiusura delle sottoscrizioni per eccessiva richiesta. La durata di suddetto titolo sarà di 4 anni e assicurerà a chi acquista un premio fedeltà cospicuo: lo 0,5% del capitale investito, ma solo se si terrà tale titolo in portafoglio fino alla sua scadenza.

Sappiamo inoltre che l’investimento minimo richiesto per questi Btp sarà di 1.000,00 euro. Le cedole di pagamento avranno tassi prefissati ma crescenti. Il Ministero avverte che a breve saranno disponibili nuove ulteriori informazioni su queste azioni statali.

Quali sono gli altri Btp da prendere in considerazione?

I titoli di stato detti Btp valore sono sicuramente l’attrattiva maggiore al momento. Ma tuttavia non vanno accantonati nemmeno altri buoni di debito statali che garantiscono ottimi rendimenti. Eccoli di seguito:

Btp Italia, attrattivi poiché il loro rendimento è legato all'andamento dell'inflazione;

Btp Futura, adatti a chi vuole investire nella crescita italiana a lungo termine;

Btp Indicizzati, che hanno un rendimento annuo di ca. l'8%;

Btp Green, introdotti nel 2021, attraggono gli investitori giovani che pongono molta attenzione negli investimenti pro-ambiente;

Btp a breve termine, amati da chi preferisce delle quotazioni stabili;

, amati da chi preferisce delle quotazioni stabili; Btp a 10 anni, adatti a chi punta su un rientro dell’inflazione nei prossimi anni.