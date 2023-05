Carta acquisti spesa: cos’è, come funziona e chi può richiederla | Quanti soldi vi caricano

Andiamo a conoscere gli aspetti principali della Carta acquisti spesa che può essere fondamentale per tantissime famiglie italiane. Chi può ottenerla e qual è l’importo complessivo

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottoscritto il decreto attuativo per consentire ai cittadini che ne avranno diritto di beneficiare della carta acquisti spesa. Una social card che però escluderà i percettori del Reddito di Cittadinanza o di inclusione (o qualsiasi altra misura affine), che hanno già il loro aiuto.

Ma quali sono gli aspetti più importanti da conoscere relativi a questa carta e per quale motivo è stata istituita? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a questo strumento che soprattutto alla luce di quella che è la situazione attuale in Italia può essere di grande aiuto per le famiglie.

Carta acquisti: requisiti, come funziona, come richiederla e cosa si può acquistare

L’importo complessivo della card come si legge nel decreto numero 110/2023 è di 382,5 euro per nucleo familiare e sarà operativa dal 1 luglio 2023. A tal proposito sono stati stanziati 500 milioni di euro. Per poterla ottenere i beneficiari devono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente. Inoltre devono avere una certificazione riguardante l’Isee ordinario che non deve essere superiore a 15.000 euro annui.

Per quanto concerne gli esclusi oltre a chi percepisce il RDC ci sono anche le persone che usufruiscono della nuova assicurazione sociale, della Naspi, i fondi solidarietà e la cassa integrazione solo per citare alcuni esempi. Passando all’impiego che si può fare della speciale carta, consente di acquistare in tutti i supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard.

Sarà inoltre possibile utilizzarla anche per pagare le bollette di luce e gas tramite gli uffici postali. A ciò si aggiunge anche la possibilità di avere degli importanti sconti nei negozi convenzionati. Per richiederla non bisogna fare altro che andare negli uffici postali abilitati al servizio, presentando l’apposito modulo con la relativa documentazione.

Dunque, un sostegno di una certa rilevanza e piuttosto semplice da richiedere ed utilizzare. D’altronde sono diverse le famiglie che non se la passano bene in questa fase, per cui richiedere la carta acquisti spesa può essere una soluzione di non poco conto. Prima di fare la domanda è bene comprendere se si hanno tutti i requisiti del caso. D’altronde dopo tutti le polemiche inerenti i furbetti del Reddito di Cittadinanza l’auspicio è che queste agevolazioni vadano realmente a chi ne necessita.