Stress, attenzione a questi sintomi: se si manifestano meglio non ignorarli

Lo stress può essere piuttosto negativo per la la salute fisica e mentale delle persone. Quali sono i segnali che possono farci capire che stiamo vivendo un periodo di sovraffaticamento

Stress, stress, stress. Quante volte abbiamo utilizzato questa parola per descrivere un nostro particolare momento di forma. Probabilmente troppe, ma non tutti sono in grado di rendersene conto. Infatti siamo ormai totalmente immersi in dei ritmi di vita sempre più caotici e tecnologici che in realtà proprio bene non fanno, anzi, possono essere deleteri.

Per questo è bene comprendere quali possono essere i segnali che lasciano intendere che lo stress è arrivato o che comunque è in procinto di impadronirsi di noi. La cosa importante è saperli riconoscere e soprattutto essere in grado di prendere le giusto contromisure per evitare di farsi contraffare.

Stress: quali sono i sintomi che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione

Il primo chiaro indizio che indicano che il nostro corpo è sopraffatto dallo stress è la sensazione di affaticamento e mancanza di energia. Infatti quando siamo stressati il corpo consuma maggiore energia e quindi si è spesso in debito. L’altro chiaro sintomo è l’alterazione del sonno. Si fa fatica ad addormentarsi e ci si sveglia di continuo e magari si hanno degli incubi piuttosto ricorrenti.

A completare il quadro c’è l’aumento dell’irritabilità e dell’ansia. Si perde facilmente il controllo e di reagisce in maniera sconsiderata a delle situazioni che con una maggiore serenità affronteremo in un altro modo. L’ansia invece si manifesta con sintomi fisici come battito accelerato del cuore, respiro affannoso e sudorazione eccessiva.

Anche alcuni malanni piuttosto frequenti come mal di testa, mal di stomaco, disturbi digestivi e tensione muscolare possono essere provocati da condizioni stressanti. Infatti si possono innescare delle reazioni chimiche che influenzano negativamente il sistema immunitario delle persone.

A prescindere da ciò è fondamentale reagire a questi “stimoli” che il corpo ci mostra. Ignorarli o sottovalutarli può portare a conseguenze di non poco conto come disturbi dell’umore, ansia cronica, depressioni e problemi cardiaci. Capire il motivo scatenante è alla base di tutto. I più comuni sono i problemi sul posto di lavoro, la fine di una relazione con annessa separazione o divorzio, la scomparsa di una persona cara, una malattia, un infortunio, conflitti familiari e tensioni con gli amici. Tutte dinamiche che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni, ragion per cui avere spirito di reazione è la regola principale per non farsi sommergere da tutto ciò.