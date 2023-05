Vacanza low cost in un posto d’Italia dal fascino fiabesco: dove si trova questo paradiso economico

Si tratta di un borgo immerso nel verde che si affaccia su un affascinante lago dell’Italia settentrionale. Oltre allo scenario anche il livello culinario è molto elevato

È proprio vero che i migliori tesori sono nascosti sotto casa e non ce ne accorgiamo. Il nostro paese è ricco di località tutte da scoprire e non troppo pubblicizzate. D’altronde con l’arrivo dell’estate la voglia di viaggiare diventa ancora più alta. Prima di lasciarsi al rumore delle onde del mare e alle spiagge cristalline ci si può dedicare ad altri generi di itinerari niente affatto male.

I borghi possono essere un buon compromesso durante la primavera e alcuni sono talmente particolari che lasciano senza fiato. E se vi dicessimo che uno si trova in un lago del Nord Italia? Ebbene si, una vera e propria perla visitabile tra l’altro a prezzi decisamente alla portata.

Come trovare un alloggio a prezzi contenuti nel “borgo incantato”

Si trova precisamente sul Lago d’Orta in provincia di Novara. Si tratta di un piccolo paesino che ha attirato anche uno dei migliori chef italiani, ovvero Antonino Cannavacciuolo, che nonostante le sue chiare origini napoletane è stato ammaliato da questo lembo di terra tanto da aprirci un ristorante. Chi opta per questa meta si può godere un bel po’ di pace e tranquillità.

La bella notizia è che si può dormire spendendo relativamente poco in una delle molteplici strutture ricettive della zona. Ma come si chiama esattamente questo angolo di paradiso? Il nome esatto è Orta San Giulio ed è una meta importante anche per il turismo culinario. Cenare a Villa Crespi, ovvero nel ristorante di Cannavacciuolo è un’esperienza assolutamente da non perdere.

Per quanto concerne le caratteristiche del paesino, si snoda tra viuzze caratteristiche, palazzi colorati e scorci lacustri da lasciare a bocca aperta. Il centro storico con la sua celebre Piazza Motta va assolutamente visitato. Da non tralasciare nemmeno la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria dell’Assunta. Non può mancare una visita al Palazzo Comunale con tanto di giardini affacciati direttamente sul lago.

In rete si possono trovare alloggi economici anche a meno di 30 euro a persona per notte. Ciò non significa che la qualità sia più bassa, anzi. Vista la possibilità di trovare diverse strutture a prezzi concorrenziali, c’è l’imbarazzo della scelta. Insomma, una gran bella opportunità per trascorrere qualche giorno di relax lontano dallo stress cittadino e senza doversi sobbarcare degli esborsi folli.