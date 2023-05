Arriva la televisione gratuita, ma per averla devi fare una cosa in cambio | Facilissimo

Si tratta di un’idea rivoluzionaria a cui hanno già aderito in tanti. Ecco cosa è indispensabile fare per poter avere un apparecchio televisivo senza sborsare 1 euro

Ti piacerebbe avere una tv gratis? Una domanda dalla risposta scontata se posta in questi termini. D’altronde con quello che costano questi apparecchi al giorno d’oggi poterli avere in regalo è sicuramente una gran cosa.

Seppur non ci sia il denaro di mezzo c’è comunque una sorta di “do ut des”. Infatti questa iniziativa fa parte di un ambizioso piano che porta il nome di progetto Telly. Ha già riscosso un gran successo con 100.00 prenotazioni nelle prime 36 ore di lancio negli Stati Uniti.

Televisione gratis: cosa prevede l’ambizioso piano

In cambio di un televisore LCD 4K viene però chiesto di dover guardare un sacco di pubblicità. Al contempo si tratta di un qualcosa di invasivo e in tanti hanno espresso dei forti dubbi in merito alla questione privacy. Per questo l’idea appare difficile da portare in Europa a meno che non venga fatta qualche modifica per renderla conforme al “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. Inoltre non è ancora chiaro quanto l’apparecchio in questione sia di buona qualità.

Colui che ha ideato l’iniziativa Ilya Pozin è comunque raggiante visto che sono arrivate 100.000 prenotazioni senza aver speso nemmeno un dollaro in marketing. L’obiettivo è di proseguire su questa scia e di arrivare a 500.000 entro la fine del 2023. Una volta accesi i televisori dovranno generare profitti pubblicitari, così da poter recuperare almeno i costi. Per questo Telly ha un secondo schermo che mostrerà solo ed esclusivamente pubblicità.

Secondo i dati raccolti tra coloro che hanno aderito ci sono le famiglie della Gen Z e i Millennials. L’azienda sta comunque cercando di controllare la comunicazione in merito alla privacy. I dirigenti di Telly hanno affermato che la strategia pubblicitaria utilizzata non è poi così diversa da quella di altri produttori di Smart Tv.

Telly ci ha tenuto a far sapere che la telecamera non osserva le persone nella stazione visto che è dotata di un otturatore fisico. Per rilevare il movimento nella stanza viene utilizzato solo un sensore di movimento simile a quello dei prodotti Google. Di fatto non regista, non trasmette e non si avvale del riconoscimento facciale. Una trovata decisamente fantasiosa che come ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Almeno per il momento è ancora piuttosto lontana per il nostro paese, ma orami attraversare l’oceano non è così arduo come un tempo.