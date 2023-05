Radiazioni smartphone: come difendersi da un pericolo troppo spesso sottovalutato | Basta poco per salvarti la vita

Le radiazioni degli smartphone possono essere piuttosto pericolose per la salute umana. Ecco in che modo proteggersi riducendo i rischi al minimo

Il mondo odierno è sempre più caratterizzato dall’utilizzo dei cellulari. Grazie a questi dispositivi possiamo compiere qualsiasi tipologia di operazione da quelle più utili a quelle più dilettevoli. Il risultato è che passiamo più tempo con loro che con i nostri cari, il che ci espone a dei rischi da non sottovalutare.

Infatti emettono delle radiazioni che di certo non fanno bene al corpo umano. Il dibattito è aperto da anni, ma ancora non è stato trovato un compromesso in grade di soddisfare gli utenti e al contempo metterli in sicurezza.

Radiazioni causate dagli smartphone: cosa fare per tutelarsi

La cosa certa al momento è che l’uso eccessivo dei cellulari provoca danni alla nostra salute. A riferirlo è l’Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro (AIRC), che ha individuato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come “cancerogeni per l’uomo”. Una condizione che lascia ben intendere che non si può rimanere inermi di fronte a ciò, ma che bisogna fare qualcosa per prendere delle precauzioni.

A tal proposito ecco quali sono i tre accorgimenti che sarebbe opportuno seguire. In primis è importante avere un kit che consente di parlare tranquillamente tramite il vivavoce così da tenere a debita distanza dall’orecchio il telefono senza esporre il cervello alle onde elettromagnetiche.

Una soluzione che però è preferibile non utilizzare in macchina, in quanto le automobili trattengono le onde elettromagnetiche che sono emesse dal dispositivo. Dunque, a meno che non si attenda una chiamata di estrema importanza, sarebbe cosa buona e giusta mettere il proprio telefono in modalità aereo quando si è al volante. In questo si evitano anche potenziali distrazioni che mal si conciliano con la guida.

Altra abitudine da eliminare è quella di tenere il cellulare sopra il comodino della camera da letto mentre si dorme. Di fatto è un errore comune a tanti, ma in realtà è quanto di più sbagliato si possa fare visto che si espone il proprio cervello a dei rischi evidenti. Questo è un po’ quello che c’è da sapere in linea generale. Per eliminare o ridurre i rischi delle radiazioni si dovrebbe stare un po’ più a distanza dal proprio smartphone, magari lasciandolo a casa nei momenti in cui non è così necessario. Allo stesso tempo anche per evitare l’effetto “schiavitù” ci si dovrebbe ritagliare degli spazi “senza telefono” nell’arco della giornata.