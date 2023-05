Vacanze in libertà, quanto costa noleggiare un camper da nord a sud Italia | Conviene davvero?

Quali sono i prezzi medi per noleggiare un camper per una vacanza? Ecco qual è la situazione da nord a sud Italia in base al periodo stagionale

Quante volte durante i discorsi con gli amici tra il serio e il faceto abbiamo sognato una vacanza in camper. Solitamente viene vista come una fantasia scatenata da qualche vecchia serie televisiva americana in cui i protagonisti girano la costa a bordo di un mezzo in cui hanno tutto l’indispensabile per viaggiare.

D’altronde è la soluzione più comoda per un viaggio fai da te, ma qualora non se ne possegga uno bisogna noleggiarlo e i costi non sono poi così esigui. In Italia però negli anni del covid questa soluzione è andata sempre più per la maggiore. Ma quali sono i costi da sostenere?

Noleggio camper: le tariffe medie e il camper sharing

Chiaramente le tariffe variano a seconda del tipo e della capacità abitativa del mezzo che si sceglie. Si va dai semplici furgoni camperizzati fino ad arrivare agli imponenti motorhome. Per avere un’idea più generale andiamo a vedere i prezzi per una settimana di noleggio di un veicolo che possa ospitare fino ad un massimo di quattro persone.

Gli altri parametri da tenere in considerazione sono il periodo stagionale (bassa, media o alta stagione) e anche l’area geografica del Bel Paese dove si prende in affitto il mezzo. Al Nord Italia in un periodo di bassa stagione l’affitto di un camper (da quattro posti) per una settimana va dai 120 ai 140 euro al giorno. In media stagione si sale tra i 130 e i 150 euro al giorno e in alta stagione il range va dai 140 ai 170 euro.

Nel centro Italia i prezzi sono pressappoco i medesimi e si va dagli 80 ai 130 euro al giorno per la bassa stagione, dai 100 ai 140 euro giornalieri in media stagione e dai 150 ai 180 euro al dì in alta stagione. Solo nei cosiddetti “periodi morti” si può risparmiare in maniera più che consistente, per il resto tocca mettere mano al portafoglio.

Al sud si parte da 80 euro in bassa stagione fino ad arrivare a 160 euro in alta stagione. Nel periodo “di mezzo invece si spendono tra i 100 e i 130 euro. Per un gruppo di amici può essere il compromesso ideale visto che con massimo 45 euro al giorno a testa ci si paga il posto letto e quello in cui poter cucinare. Più complesso il discorso per una famiglia che avendo esigenze differente dovrebbe un po’ adattarsi.