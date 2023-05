Quanto si spende per mantenere un cane? Ecco quanto ci costa un amico a 4 zampe

Il cane è il miglior amico dell’uomo ma quanto costa ogni anno mantenerne uno? Scopriamolo di seguito.

L’amore per i cani accomuna tantissime persone. Del resto, nessun animale vive tanto in sintonia con le persone e averne uno in giro per casa è fonte di gioia infinita. Ad ogni modo, adottare un amico peloso comporta anche delle spese per soddisfare le sue esigenze.

Pertanto, accogliere un cane nella propria vita significa mettere da parte un budget per le spese essenziali, il cui importo varia in base alla razza, all’età, allo stile di vita e alla fragilità dell’animale. A tal proposito, prima di decidere l’adozione o l’acquisto di un cane, meglio fare i conti con le spese a cui è necessario far fronte, previste o impreviste che siano.

Dunque, andiamo a dare un’occhiata cosa è necessario mettere in conto nella gestione economica per mantenere un cane.

Quanto ci costa un amico a 4 zampe?

Sono diverse le voci di spesa da mettere in conto quando si parla di mantenere un cane. In cima alla lista, ovviamente, ci sono i costi di acquisto, a meno che non si tratti di un trovatello. Normalmente, i costi vanno da 200 euro del meticcio ai 2 mila euro o più, nel caso di un cane di razza. A seguire, ci sono le spese per l’alimentazione. In questo caso, le differenze si evidenziano soprattutto in base alle dimensioni dell’animale. Ovviamente, in fatto di cibo, i cani di piccola taglia costeranno meno rispetto a quelli più grandi. In più, ad incidere sui costi per l’alimentazione è la qualità del cibo. Come molti sanno, infatti, un cibo premium costa fino a 8 volte in più rispetto a del cibo acquistato al discount. Chi somministra cibo secco, cioè le crocchette, deve mettere in conto una spesa tra i 250 ed i 500 euro annui; per l’umido, invece, la spesa sale tra i 350 ed i 650 euro all’anno, a cui vanno aggiunti 170 euro per snack e premietti.

Nella lista delle spese vanno aggiunti anche i collari, le pettorine ed i guinzagli. Normalmente, i costi si aggirano dai 30 ai 70 euro, ma anche in questo caso le spese possono variare perché esistono anche collari firmati Prada da 250 euro o Versace da 545 euro. Non bisogna poi dimenticare i costi per la toelettatura. Tenendo presente che sono molto influenzati dalla razza piuttosto che se si lava il proprio amico peloso da soli o in un salone di bellezza, siamo nell’ordine tra le 100 e le 400 euro ogni anno. A questo punto, non possono mancare ciotole, giochi, cuccia, materassino, spazzole, pettini, spazzolino da denti, shampoo e così via, per una spesa annua totale tra i 100 ed i 400 euro.

Infine, ci sono le spese legate alla salute. Solitamente, per un cane che non ha problemi di salute si spendono tra i 150 ed i 250 euro ogni anno, a cui vanno aggiunti i trattamenti antiparassitari che hanno un costo che oscilla tra i 50 ed i 100 euro. I costi sono molto maggiori, però, durante il primo anno di vita, per via dei vaccini, del microchip e della necessita di fare un numero maggiore di visite. I costi possono essere tra i 250 ed i mille euro. Ultima menzione va fatta ai costi per un eventuale addestramento. In questo caso, bisogna mettere in conto tra i 200 ed i mille euro all’anno.