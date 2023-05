Vacanze estive più care: quanto costeranno in più rispetto allo scorso anno | Preparatevi

Rincari e inflazione porteranno le famiglie a dover pagare di più per potersi godere le vacanze estive in qualche splendida località di mare o montagna. Ecco qual è la situazione

L’estate si avvicina sempre di più e con lei la possibilità di andare in vacanza in qualche splendida località immersa nella natura. Ognuno sceglie in base alle proprie preferenze, ma chiaramente deve fare anche i conti con il portafoglio. La situazione attuale infatti rende più difficili gli spostamenti visto che sono aumentati i prezzi in ogni ambito.

In questa sede ci andremo ad occupare di quelle spese che hanno fatto lievitare anche i costi delle vacanze estive e che rendono proibitiva la partenza per diversi nuclei familiari. Vediamo quindi quanto costa complessivamente un bel viaggetto nel corso della stagione calda.

Vacanze estive, l’indagine parla chiaro: quanto dovrà spendere in più ogni famiglia

A tal proposito è molto interessante una ricerca condotta da Il Sole 24 Ore secondo cui quella che sta per arrivare sarà una delle estati più care di sempre. Chi si potrà permettere di di partire dovrà comunque stringere la cinghia per potersi godere un po’ di sano e meritato relax.

Tra i principali responsabili di questa situazione ci sono i rincari che per forza di cose vanno ad incidere su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana. Inoltre bisogna considerare l’aumento della domanda dopo diversi anni di “reclusione” dovuti al Covid. La voglia di tornare a viaggiare come prima è tanta, ma al contempo è doveroso fare i conti con l’offerta che non può soddisfare tutti.

Basti pensare ai voli aerei, visto che secondo diverse indagini le compagnie non hanno posti a sufficienza per accontentare tutti. Stesso problema per treni e altri mezzi di trasporto e per le strutture ricettive. Per quanto concerne le cifre, Federconsumatori ha stimato il costo delle tre tipologie di vacanze che gli italiani preferiscono.

Per una classica villeggiatura al mare il costo è di circa 5.650 euro a famiglia (per un nucleo composto da genitori e due figli). Nel pacchetto però sono compresi gli alloggi in hotel a quattro stelle, attività, sport, divertimento e trasporto in auto. Chi va in crociera deve invece far fronte ad una vera e propria stangata, ovvero circa il 21% in più rispetto al 2022. Migliore è il quadro per chi vuole andare in montagna con una spesa media di 4.480 euro a famiglia. In generale se si effettua un paragone con il 2022 la stima è di un esborso economico di circa 800 euro in più per nucleo.