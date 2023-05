Se trovi nella tua libreria uno di questi titoli sei ricco: c’è anche un libro italiano

Il collezionismo degli appassionati di lettura: esistono libri dall’enorme valore economico

Leggere è cultura. Per chi ha questa passione i libri sono già di per sé preziosi perché contengono mondi inesplorati e ci catapultano in mille situazioni diverse. A tal proposito diceva Umberto Eco “Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una vita sola, chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito“.

Il mondo dei libri è immenso e ricco di appassionati, collezionisti, critici e studiosi d’ogni sorta. Esiste però anche un mercato di nicchia nel campo della letteratura, che è quello dei collezionisti di tomi rari. Alcuni libri possono avere un valore che arriva anche alle migliaia di euro. Naturalmente vi sono molti fattori da valutare prima di poter definire un testo come un libro da collezione.

Come individuare un libro di valore e quale potrebbe renderti ricco

Prima di scoprire quali sono i volumi che al momento potrebbero valere una fortuna, bisogna capire come si individua un libro di valore. Ecco le caratteristiche da prendere in considerazione:

la rilevanza storico-politica di un testo, quando si tratta cioè di un romanzo o di un saggio che in qualche modo ha fatto la storia e ha influito sugli eventi;

la presenza di illustrazioni rare al suo interno;

al suo interno; l’ edizione , poiché i libri che conservano un valore incredibile sono le prime edizioni dei volumi, spesso introvabili in commercio e che possono essere pagate cifre incredibili dagli estimatori;

la dedica o firma dell'autore, soprattutto se parliamo di un testo antico con l'autore non più in vita;

, soprattutto se parliamo di un testo antico con l’autore non più in vita; la rarità del libro, ovvero conta il fatto che alcuni testi possono essere stati stampati a tiratura limitata.

Al momento i 3 libri che vengono quotati di più sono i seguenti:

Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling – si tratta del primo volume della fortunata saga di magia per ragazzi e giovani adulti che ha rivoluzionato l’approccio al tema. La prima edizione del 1997 vale oggi una vera fortuna. Difatti è stato venduto di recente a ben 37.000,00 dollari, equivalenti ai nostri 34.000,00 euro . Per cui oltre a essere un bel libro da leggere, questo specifico tomo è davvero introvabile e costoso;

di J.K. Rowling – si tratta del primo volume della fortunata saga di magia per ragazzi e giovani adulti che ha rivoluzionato l’approccio al tema. La prima edizione del vale oggi una vera fortuna. Difatti è stato venduto di recente a ben 37.000,00 dollari, equivalenti ai nostri . Per cui oltre a essere un bel libro da leggere, questo specifico tomo è davvero introvabile e costoso; Lo Hobbit. There and back again di J. RR Tolkien – la particolarità di questo volume sta non solo nel fatto che la sua prima edizione è molto vecchia, risalente addirittura al 1937 , ma che sarebbe anche l’ unica edizione in cui è presente il sottotitolo , rimosso nelle successive pubblicazioni. Questo libro con annessa copertina illustrata è stato venduto una volta finanche alla cifra di 70.000,00 euro ;

di J. RR Tolkien – la particolarità di questo volume sta non solo nel fatto che la sua prima edizione è molto vecchia, risalente addirittura al , ma che sarebbe anche l’ , rimosso nelle successive pubblicazioni. Questo libro con annessa è stato venduto una volta finanche alla cifra di ; Il gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa – bello sapere che tra le rarità c’è anche un titolo italiano innanzitutto. L’edizione prima di questo libro è del 1958 e visto che ne sono state stampate solo 3.000 copie, trovarne un esemplare potrebbe fruttarci fino a 1.000,00 euro.

Dove cercare i testi rari

Libri di questa portata non sono semplici da scovare, ma tentar non nuoce. Il consiglio che possiamo darvi è di stare sempre attenti alle fiere del libro in giro per l’Italia e ai venditori di strada che, magari inconsapevolmente, possono avere tra i libri vecchi anche delle vere e proprie rarità. Occhio alle edizioni.