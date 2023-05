Torna il Bonus Tv per favorire il passaggio al digitale terrestre: come ottenere l’agevolazione

In vista dello switch off definitivo torna in auge il bonus tv per consentire alle persone il passaggio al nuovo segnale digitale terrestre DVB-T2

I bonus inerenti le tecnologie televisive sono molteplici e tutti decisamente interessanti. Uno di questi, ovvero il “Bonus TV” a casa è riservato a chi ha più di 70 anni e ha una pensione che non supera i 20.000 euro all’anno. Per uno in dirittura d’arrivo ce n’è un altro che potrebbe essere rinnovato con un semplice rifinanziamento.

Si tratta del Bonus Tv con rottamazione che fu introdotto due anni fa con il decreto del 5 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico. La notizia circola ormai da qualche tempo e a quanto pare mancano solo i dettagli visto che il decreto sarebbe già scritto. Anche il denaro sarebbe già stato stanziato per un ammontare complessivo di 90 milioni di euro.

Nuovo bonus tv: cosa bisogna sapere e quando arriva

L’agevolazione di fatto ripercorrerebbe quella precedente. Quindi sarà necessario consegnare o rottamare in un centro raccolta RAEE un vecchio apparecchio televisivo non compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 per avere uno sconto immediato fino a 1.000 euro sull’acquisto di un modello nuovo e compatibile con il codec HEVC Main-10.

In linea generale la maggior parte delle TV vendute prima di dicembre 2018 non sono compatibili con il nuovo segnale digitale. Ad ogni modo è meglio sempre fare tutte le verifiche del caso onde evitare di buttare un apparecchio funzionante. Il tutto però potrebbe risultare vano qualora non si abbiano i pagamenti del Canone Rai in regola.

L’importo del bonus è del 20% del prezzo della nuova Smart-TV per un massimo di 100 euro. Non si sa però se chi lo ha ricevuto lo scorso anno potrà beneficiarne nuovamente e se ci saranno limiti di reddito. In passato in alcuni anni era presente e in altri no. Tutto molto bello insomma, ma la curiosità è lecita? Quando arriverà il nuovo Bonus Tv?

Secondo i rumors ci sono buone possibilità che ciò avvenga all’inizio del prossimo anno. Non è da escludere che possa arrivare prima per stimolare l’acquisto di nuovi dispositivi televisivi in vista di Natale 2023. Tutto questo ha un’unica importante finalità: favorire il passaggio al Digitale Terrestre DVB-T2 prima dello switch off.

Non c’è ancora una data ufficiale sotto questo punto di vista. Le tv locali private fremono visto che hanno investito milioni di euro per aggiornare le attrezzature di trasmissione e ancora si trovano a dover andare in onda con il vecchio standard con una qualità addirittura inferiore.