Ticket sanitario, in arrivo nuove regole: cosa cambia per costi e pagamenti dal 2024

A partire dal prossimo anno, cambiano le regole per il ticket sanitario. Ecco le novità previste per il 2024.

Introdotto in Italia a partire dal 1982, il ticket sanitario è il mezzo, individuato dalla legge, attraverso il quale gli assistiti contribuiscono al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono. Stando a quanto stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le quali è previsto il pagamento del ticket riguardano:

• visite ed esami specialistici;

• interventi di chirurgia ambulatoriale;

• farmaci di fascia A;

• le prestazioni di pronto soccorso in codice bianco, non seguite da ricovero;

• le cure termali.

Come molti sanno, comunque, sono previste delle esenzioni al pagamento del ticket sanitario. Ad esempio, Viene riconosciuto l’esonero dal pagamento per patologia e malattia cronica, per invalidità, per gravidanza, per reddito e per lavoratori colpiti dalla crisi. Tra le altre cose, sono previste esenzioni anche per le famiglie con almeno due figli e per malattie rare. Ad ogni modo, stando a quanto stabilito a partire dal primo gennaio 2024, potrebbero arrivare importanti novità in merito al ticket sanitario.

Nello specifico, potrebbero essere presto in vigore nuove tariffe in tutta Italia, senza differenza tra le varie regioni. Questo significa che, a partire dal prossimo anno i costi dei ticket sanitari cambiano e saranno uniformati per tutto il territorio nazionale.

Ticket sanitario: cosa cambia per costi e pagamenti dal 2024

Dunque, dal primo gennaio del prossimo anno sbarcano nuovi costi per le prestazioni del servizio sanitario che, potrebbero essere uniformati a tutte le regioni del Paese.

Per esempio, mentre attualmente una visita specialistica costa mediamente 21,59 euro, a partire dal 2024, costerà per tutti 22 euro. Ritocchi al rialzo anche per le visite di controllo che subiranno un incremento di oltre 2 euro, salendo dagli attuali 14,05 euro a 16,20 euro in tutta Italia. E’ previsto un costo di 33,60 euro per una visita cardiologica con elettrocardiogramma incluso, mentre sarà pari a 23,20 euro una visita otorinolaringoiatrica. Scenderà, invece, il costo per una radiografia al torace, passando dagli attuali 18 – 20 euro a 15,45 euro. Cambiano ancora i costi per le analisi di laboratorio generali che saranno per tutti tra i 14 ed i 15 euro.

Ad ogni modo, le novità, che lo ricordiamo potrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2024, non riguarderanno solo i costi dei ticket sanitari, ma anche le ricette mediche. Infatti, sarà ufficialmente valida in tutta Italia la ricetta medica elettronica, che andrà a sostituire la tradizionale ricetta medica cartacea. La trasmissione, a cura del proprio medico di base avverrà tramite sms o email, e sarà inoltrata in automatico anche alle farmacie. In più, le proprie prescrizioni potranno essere consultate nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.