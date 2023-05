Vacanza al mare in Italia all’insegna del risparmio? In questo splendido posto si può

L’estate 2023 è alle porte e trovare dei posti di mare a prezzi convenienti non è sempre facile. Una soluzione capace di abbinare qualità e risparmio però esiste

La voglia di rilassarsi in spiaggia sale col passare delle settimane e con l’avvicinarsi dell’estate. Per soddisfare questo desiderio non resta altro che prenotare adesso onde evitare di pagare cifre spropositate o di doversi accontentare di ciò rimane.

Al contrario di quanto si pensa si può andare al mare senza dover per forza “accendere un mutuo”. Con un po’ di lungimiranza si possono trovare delle gran belle opportunità a prezzi quasi incredibili da poter credere. C’è in particolare una località che sotto questo punto di vista offre decisamente tanto.

La località di mare più economica d’Italia con spiagge mozzafiato

Si tratta di Maratea in provincia di Potenza. Una vera e propria perla della Basilicata e del Sud Italia. Nota anche la statua del Cristo Redentore (sulla stregua di quella di Rio de Janeiro) posta sulla cima del monte San Biagio, questa ridente cittadina di mare si presenta come il compromesso perfetto per le vacanze estive.

Spiagge incontaminate, possibilità di fare lunghe passeggiate e avvincenti trekking tra i boschi e le montagne, bellezze storiche e architettoniche sono tra le peculiarità di Maratea, che però associa anche un altro aspetto che soprattutto in questa fase è bene prendere seriamente in considerazione.

Infatti con i suoi prezzi si propone come uno dei posti di mare più economici d’Italia e d’Europa. Una notte in un bed and breakfast può costare appena 20 euro. In estate in località di questo genere i costi di pernottamento possono essere di gran lunga più alti, anche del triplo o del quadruplo in altissima stagione.

Insomma un vero e proprio affare considerando quello che ha da offrire il posto. Ogni perdita di tempo però potrebbe costare cara e procrastinare potrebbe significare perdere la possibilità di risparmiare. A ciò va aggiunto che seppur sia una meta piuttosto rinomata non è ancora stata presa d’assalto dal turismo di massa, il che può essere un altro bell’incentivo per sceglierla. Tra le sue spiagge più belle si possono annoverare Cala Jannita, Cala Don Nicola, Cala Ficarra (non ha nulla a che vedere con il noto attore e comico siciliano), Spiaggia del Fiumicello e la Spiaggia d’I Vranne. Alcune sono delle calette incastonate tra la roccia altre invece sono più grandi e ariose. Ce n’è per tutti i gusti.