Auto, rispondere al telefono alla guida non sarà più un rischio: buone notizie per tutti

Gli incredibili passi in avanti della tecnologia hanno, senza dubbio, semplificato la vita degli automobilisti. Anche rispondere al telefono mentre si è alla guida non rappresenterà più un rischio.

Lo sanno tutti, usare il cellulare mentre si è al volante della propria auto è molto pericoloso, non solo per sé stessi ma anche per gli altri. In merito all’uso del cellulare alla guida, il Codice della Strada è molto chiaro ed all’articolo 173 stabilisce che: “E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”.

Le sanzioni previste, nel caso si venga beccati con cellulare mentre si è alla guida della propria auto, sono veramente molto salate, in più si corre il rischio della sospensione della patente. Proprio come specificato nello stesso articolo al comma 3 bis: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 165 a euro 661. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”.

Ecco perché potrebbe essere utile sapere che esiste una valida soluzione per poter rispondere al telefono mentre si è alla guida di un’autovettura senza correre alcun pericolo. Vediamo di cosa si tratta.

Auto: ecco come rispondere al telefono senza correre rischi

Come abbiamo visto, rispondere o usare lo smartphone mentre si è alla guida, oltre che essere molto rischioso per la propria e altrui incolumità, può comportare salatissime sanzioni ed, in caso di recidiva, la sospensione della patente di guida.

Un’ottima soluzione a questo problema arriva dalla tecnologia. Di recente, infatti, Amazon ha presentato il nuovo Amazon Echo Auto, un dispositivo utilissimo agli automobilisti, sprovvisti di assistente vocale integrato, che hanno la necessità di controllare il proprio dispositivo cellulare a mani libere.

Con l’aiuto di Alexa (l’assistente vocale ufficiale di Amazon), gli automobilisti potranno svolgere le più disparate azioni, senza togliere le mani dal volante neanche per un secondo. In altre parole, Alexa sarà un passeggero a bordo, grazie alla quale rispondere al telefono mentre si è al volante della propria autovettura non sarà più un rischio!