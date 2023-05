L’ultima trovata dei ladri ha dell’incredibile: controllate sempre bene le porte | Fatelo adesso

In una palazzina di Roma è scattato prontamente l’allarme dopo che alcuni condomini si sono accorti di questo particolare. Vediamo di cosa si tratta

I ladri non vanno mani in vacanza o meglio aspettano che ci vadano i proprietari delle case che hanno intenzione di derubare. D’altronde con la fine delle limitazioni e la possibilità di potersi nuovamente spostare liberamente i malviventi sono tornati ad architettare i loro loschi piani e a maggior ragione lo faranno nel corso dell’estate 2023.

Mai come in questi casi la prevenzione e l’attenzione nei particolari gioca un ruolo fondamentale sotto questo punto di vista. Infatti le tecniche utilizzate sono sempre diverse e cercare di capirle in anticipo può aiutare e non poco ad evitare situazioni spiacevoli.

Graffetta nella porta: cosa significa e perché bisogna stare attenti

Una delle ultime trovate per capire se gli inquilini sono partiti o meno e quindi essere sicuri che la casa sia incustodita è avvalersi di un pezzetto di plastica. Ma in che modo può essere utile un oggetto del genere? Semplice, metterli tra le due ante della porta per controllare chi è è in casa e chi no.

Essendo trasparente di fatto è come se fosse invisibile e se la porta si apre naturalmente cade a terra. In caso contrario resta al suo posto. Ed è questo il segnale che i furfanti aspettano, visto che se il pezzettino rimane lì per qualche giorno significa che l’appartamento è incustodito e per questo svaligiabile senza problemi.

Un caso del genere si è verificato a Roma, dove però i condomini si sono accorti dei movimenti sospetti di alcune persone che andavano in giro per lo stabile senza alcun titolo. Con l’aumentare dei sospetti sono stati prontamente avvertiti i carabinieri della zona che hanno poi catturato l’uomo incriminato nel giro di 48 ore mentre usciva dal palazzo che aveva preso di mira.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati i famosi pezzi di plastica di cui si avvaleva. Dunque una tecnica che sicuramente sarà stata riproposta ancora. Ciò che conta di più però è smascherarla in tempo. Basta ad esempio far caso a chi entra nel proprio palazzo e se per caso lo si avvista per i vari pianerottoli. Se bussa qualcuno che non si conosce è meglio non aprire e soprattutto se si notano oggetti piccolini vicino alla propria porta è meglio dargli importanza, potrebbe trattarsi di qualche giro perlustrativo con fini poco edificanti.