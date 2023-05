Arriva l’autostrada green che ricaricherà le auto in movimento: dove e quando il sogno diventerà realtà

Auto e camion si ricaricheranno semplicemente percorrendo quel tratto di strada. Un segnale importante che rappresenta il passo d’addio alle colonnine di ricarica

La voglia di dare una svolta green per quanto concerne i trasporti è sempre più alta in tutto il mondo, ma al momento appare ancora molto lontana. L’Unione Europea però ha dato una deadline in tal senso e ha approvato una legge storica che impone a tutte le nuove auto vendute di avere zero emissioni di CO2 a partire dal 2035.

Al tempo stesso ha sancito il divieto di vendere le auto a motore endotermico. Per questo i paesi membri stanno cercando di lavorare di pari passo per preparare le infrastrutture necessarie per una mobilità senza combustibili fossili. A tal proposito, ecco una delle più grandi novità sotto questo punto di vista.

Autostrade green: come funzionano queste strade di ultima generazione

Infatti per far sì che si possa davvero cambiare e aiutare il mondo ad essere meno inquinato è importante che sia creato tutto ciò che serve per permettere alle auto a zero emissioni di circolare liberamente. L’autostrada elettrica rappresenta il massimo in tal senso, una vera e propria svolta senza precedenti.

Il progetto è già ben avviato in Svezia, paese piuttosto attento a questo genere di dinamiche. Quindi niente più dispositivi fissi per collegare i veicoli alla rete elettrica, bensì interi tratti di strada elettrificata (piuttosto lunghi) che alimentano i mezzi di trasporto mentre si muovono. D’altronde anche la case automobilistiche si stanno adattando producendo sempre più modelli con tecnologia ibrida o del tutto elettrica.

In pochi però hanno pensato ai “problemi” che potrebbero scaturire se di pari passo non si creano le giuste strutture. In Italia solo negli ultimi tempi si stanno progettando le colonnine di ricarica che al momento sono presenti prevalentemente nei grandi centri.

Tornando al progetto svedese, già nel 2016 era stato ideato un piccolo tratto tra Svezia e Norvegia in cui poter alimentare i camion ibridi come avviene per i normali filobus. In pratica si sfruttavano i pantografi che si agganciavano alla linea elettrica aerea. Di fatto era un piccolo assaggio di qualcosa di gran lunga più ambizioso che secondo piani consentirà a tutti i veicoli a batteria che ci transiteranno sopra la ricarica in modalità wireless. Il tuto dovrebbe concretizzarsi entro il 2025 e dovrebbe riguardare la strada europea E20 che collega Hallsberg ed Orebro, collocate al centro delle città principali del paese, ovvero Stoccolma, Goteborg e Malmo.