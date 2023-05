Biglietti aerei: se li compri in questo specifico giorno puoi risparmiare cifre consistenti | Ma nessuno (o quasi) lo fa

In un nuovo rapporto pubblicato dal motore di ricerca viaggi Expedia sono emersi alcuni suggerimenti che permettono di risparmiare sui biglietti aerei

Acquistare un biglietto aereo è diverso da comprare un ticket di un treno o qualsiasi altro mezzo di trasporto. I prezzi dei voli infatti sono soggetti a continue oscillazioni che dipendono da diversi fattori. Per questi molti consumatori si chiedono qual è il momento migliore per prenotare all’insegna del risparmio.

Ad onor del vero non esiste una formula perfetta, soprattutto in questa fase in cui vengono usati software che sfruttano l’intelligenza artificiale per analizzare informazioni di vario genere che vanno sempre a rimodulare i costi da sostenere. Le tariffe possono cambiare anche più di dieci volte nell’arco della medesima giornata.

Prenotazione voli: qual è il giorno migliore e quale invece va assolutamente evitato

Questa pratica prende il nome di hyperdynamic pricing ovvero tariffazione iperdinamica. A prescindere da ciò un recente studio condotto dal portale Expedia rivela alcuni suggerimenti utili inerenti il giorno migliore in cui prenotare un volo. Inoltre rivela anche con quanto anticipo bisogna prenotare i voli nazionali rispetto a quelli internazionali.

Partendo dal giorno più favorevole per acquistare un biglietto aereo è senza dubbio la domenica. I viaggiatori che optano per questa scelta risparmiano in media circa il 5% sui voli nazionali e il 15% sui voli internazionali rispetto al venerdì. Il tutto come detto è frutto della ricerca di Expedia che è stata realizzata in collaborazione con il database di biglietti aerei Airlines Reporting Corporation (ARC) e ha preso in considerazione i dati e le tendenze dei viaggi aerei di oltre 15 miliardi di voli di 490 compagnie aree differenti.

Per quanto concerne invece il giorno in cui è più conveniente viaggiare, il mercoledì è di gran lunga preferibile agli altri. Chi inizia un viaggio nel cuore della settimana anziché di domenica o lunedì risparmia circa il 15% sui voli nazionali mentre sui voli internazionali il ribasso si aggira intorno al 10%.

I assicurarsi i prezzi migliori per le tratte interne è bene concludere le operazioni di prenotazioni tra i 28 e i 35 giorni prima della partenza, quindi circa un mese prima del viaggio. Anticipare troppo invece non è di buon auspicio, anzi è decisamente più costoso. Discorso completamente differente per gli spostamenti al di fuori dei confini nazionali. Prenotare con sei mesi di anticipo può essere un buon viatico e può portare a sborsare circa il 10% in meno rispetto a coloro che lo fanno 2 mesi prima o anche meno.