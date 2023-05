Gioco d’azzardo che passione, c’è la classifica dei preferiti dagli italiani: sorpresa slot machines

La passione/dipendenza dal gioco d’azzardo: ma quali svaghi ludici preferiscono gli italiani?

Si parla di gioco d’azzardo quando la finalità ludica di uno svago viene monetizzata. Dunque quando nei giochi rientra il fine del lucro allora si può già parlare di gioco d’azzardo. Lo stato italiano ha una normativa ben precisa in merito a quali giochi e in quali modalità sono considerati illegali.

La passione per il gioco tuttavia ha origini antichissime, tanto è vero che si crede che un tempo si facesse ricorso ai giochi come una sorta di richiesta di vaticinio. Il risultato del gioco in questione doveva cercare di scoprire quale fosse il volere delle divinità. Addirittura i primissimi dadi, così come li conosciamo oggi, sono stati rinvenuti per la prima volta nella Cina di 5.000 anni fa.

Oggi esistono tantissimi giochi che possono essere definiti d’azzardo e vengono praticati dal vivo e online. Da alcune indagini si è scoperto qual è la vera passione degli italiani sul tema.

A cosa amano giocare gli italiani

A svelarlo è il Rapporto Eurispes 2023, che ha fatto un’indagine approfondita dedicando un intero capitolo quest’anno proprio al gioco. Ne è venuto fuori un dato molto interesse e forse sconosciuto ai più: non sono le slot machine il gioco d’azzardo più scelto dagli italiani.

Nell’immaginario comune tendiamo ad associare immediatamente alla ludopatia proprio le cosiddette “macchinette“, una vera e propria schiavitù per chi ha la sfortuna di appassionarvisi. Ebbene Eurispes evidenzia che addirittura il 66,9% non ci ha mai nemmeno giocato.

Ma quali sono allora le passioni proibite dei cittadini italiani? Ecco le più gettonate:

Lotto ;

; Lotterie istantanee ;

; Scommesse sportive ;

; Gratta e vinci.

In particolare pare siano i Gratta e vinci il gioco più scelto in assoluto. Dalle stime viene fuori che circa il 15,3% non ci gioca mai, ammonta a ben il 56,5% la popolazione che qualche volta si lascia andare alla speranza di fare fortuna così. Da non sottovalutare inoltre il restante 6,3% di italiani che addirittura ci gioca sempre.

Le attrattive dei gratta e vinci stanno nel fatto che essi sono economici, in quanto ne esistono di vari prezzi in base al nostro desiderio di investire nella sorte. Sono poi veloci, poiché scopriamo immediatamente se abbiamo vinto un premio piccolo o grande. E infine sono facili da trovare in quanto possiamo acquistarli praticamente ovunque.

Attenti alla dipendenza

L’anali Eurispes mostra che a giocare in Italia è 1 cittadino su 5. Molti sono quelli che si lasciano trasportare dai giochi su piattaforme illegali e ben il 26% degli italiani arriva facilmente a indebitarsi per continuare a giocare nonostante le perdite.

I gratta e vinci sono un simpatico diversivo, ma è consigliabile stare attenti a non trasformarli in un vizio.