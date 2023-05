Il pericoloso Ragno violino, potrebbe nascondersi nelle nostre case: cosa fare in caso di morso

Il ragno violino è un aracnide molto velenoso, piuttosto, diffuso in Italia e si nasconde volentieri nelle nostre case. Ecco cosa fare in caso di morso.

Spesso, protagonista delle cronache nazionali per via dei suoi morsi potenzialmente letali, il ragno violino è un aracnide dalla forma simile a quella del violino, da cui per l’appunto prende il nome. Si tratta di un animale piuttosto timido, infatti viene chiamato anche ragno eremita e raramente attacca. Solitamente, quando lo si incontra tende a fuggire anziché pungere, tuttavia accade, ed il suo morso è molto velenoso e potenzialmente letale.

Questa specie è molto diffusa in Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Creta, Turchia, tutti i paesi del Nordafrica dal Marocco all’Egitto, ma anche in Israele, in Palestina, Giordania e Libano. Ma è facile incontrare un ragno violino anche nel nostro Paese, in particolar modo, nelle zone più calde. Ad esempio, si vede spesso nelle coste tirreniche, adriatiche e ioniche. Anche in Sicilia, in Sardegna e nelle isole minori è facile incontrarne uno ed essendo poco amante del freddo, spesso finisce nelle nostre abitazioni.

In particolare, con l’arrivo della primavera e di temperature più calde, può capitare di ritrovarsi faccia a faccia con questo piccolo, ma pericoloso ospite. Essendo un animaletto piuttosto schivo, normalmente di giorno si nasconde in luoghi come fessure, battiscopa, dietro i mobili, ma può capitare di trovarlo anche in mezzo alla biancheria. Per questo può essere utile sapere come intervenire in caso di morso da ragno violino.

Ragno violino: cosa fare in caso di morso

Il ragno violino è davvero molto piccolo, basti pensare che i maschi raggiungo al massimo i 7 mm, mentre le femmine raggiungono i 9 mm. Insomma, un animaletto all’apparenza insignificante, ma che in realtà rappresenta un grosso rischio per l’uomo in caso di morso.

Il morso da ragno violino è molto velenoso, per cui, può causare seri danni alla salute della malcapitata vittima. Il morso del ragno eremita è, inizialmente, indolore ed i sintomi compaiono solo a distanza di 48/72 ore. La zona attaccata, prima si arrossa con la comparsa di rush cutanei, dopo poco inizia a diventare nera e a morire. Con il suo morso, infatti, il ragno violino può veicolare batteri anaerobi che vivono in assenza di ossigeno e possono causare la liquefazione dei tessuti.

Non esistono rimedi casalinghi ma è necessario rivolgersi subito ad un medico. Ad ogni modo, è possibile lavare la zona colpita con acqua e sapone, e fotografare o catturare il ragno affinché il personale sanitario possa curarvi in base alla specie identificata.