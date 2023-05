Invalidi parziali, l’attesa sui nuovi importi è finita | la comunicazione INPS che nessuno si aspettava

Scopriamo quali sono le novità riguardanti gli invalidi parziali a partire da giugno 2023 e qual è il calendario dei pagamenti della pensione di invalidità

Le pensioni di invalidità sono tra le tematiche che stanno più a cuore agli italiani. Ogni qualvolta l’Inps dichiara qualche novità sotto questo punto di vista l’attenzione è sempre ai massimi livelli. Anche in questa fase sembra che stia bollendo qualcosa in pentola.

Infatti per giugno 2023 erano previste delle variazioni in merito agli importi con l’ipotesi di aumento. Andiamo a vedere cosa sta effettivamente accadendo sotto questo punto vista.

Invalidi parziali: novità e importi della pensione d’invalidità

A quanto pare non ci saranno delle maggiorazioni per quanto concerne le pensioni di invalidità relative agli invalidi parziali. L’Inps infatti ha pubblicato da poco i cedolini delle pensioni e gli importi degli assegni non sono mutati per niente. Nella fattispecie sono 313,91 euro o 324 euro per le pensioni di invalidità parziali o totali. Per chi l’incremento al milione (maggiorazione sociale introdotta nel 2002 spettante ai pensionati con età minima di 70 anni compiuti titolari di trattamenti assistenziali e previdenziali, inferiori a determinati limiti di reddito) è di 700,18 euro e per l’accompagnamento è di 527 euro.

Quindi al momento nulla di fatto nonostante la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli sia intervenuta più volte sulla questione ribadendo la necessità di concedere anche agli invalidi parziali la possibilità di aumentare l’importo dell’assegno mensile. Inoltre gli invalidi parziali sono anche esclusi dalla possibilità di ricevere la quattordicesima, che sarà erogata a luglio 2023.

L’unica novità per quanto riguarda il mese di giugno sta nel fatto che le erogazioni dell’assegno mensile saranno bloccate nella giornata di venerdì 2 giugno vista la chiusura di banche e uffici postali per la Festa della Repubblica italiana. I pagamenti inizieranno giovedì 1 giugno e si concluderanno giovedì 8 giugno 2023.

Il 1 giugno partiranno i bonifici sui conti correnti postali e bancari oltre che sui libretti postali, sul conto Bancoposta e sulle PostePay Evolution. Nella medesima data partiranno anche i pagamenti in contanti che seguiranno il classico ordine alfabetico.

Tornando alle possibili innovazioni la ministra Locatelli ha in serbo dei cambiamenti per tutte le categorie di invalidi. A tal proposito ha annunciato la sua rivoluzione in 7 punti grazie al nuovo DDL Semplificazioni approvato lo scorso 11 maggio. Entro fine agosto 2024 ci saranno diverse novità che riguarderanno anche gli invalidi parziali. Tra queste spiccano la velocizzazione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pagamenti dei bonus e delle agevolazioni e l’introduzione di una documentazione semplificata per l’accesso a tutte le prestazioni.