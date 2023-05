Bancomat: quel che succede se non ritiri le banconote in tempo è inimmaginabile | Ti è mai successo?

Quando si ritirano dei soldi presso uno sportello bancomat bisogna farlo entro un certo lasso di tempo. Ma cosa succede se non si riesce? Andiamo a scoprirlo insieme

Lasciare accidentalmente i propri soldi al bancomat non è poi così raro. Basta una piccola distrazione e il “danno” è fatto. Può essere una telefonata o un messaggio importante o una email che si aspettava da diverso tempo.

Infatti di solito si hanno circa 30 secondi di tempo per ritirare le banconote allo sportello dopodiché il denaro viene ripreso dalla macchina e scatta tutto un altro meccanismo per poter poterlo ottenere. L’importante è conoscere la prassi da seguire in modo tale da non andare nel panico.

Bancomat: cosa succede se non si ritira il denaro entro 30 secondi

La prima cosa da fare è avviare una nuova operazione e inserire il pin in modo tale da poter prelevare nuovamente i propri fondi. In caso contrario i soldi torneranno sul conto senza problemi. Questo però accade qualora il prelievo avvenga presso uno sportello dell’istituto bancario presso cui è stato aperto il conto corrente.

Al giorno d’oggi però soprattutto nei grandi centri non è semplice trovare la nostra banca, ragion per cui non è inusuale fare prelievi presso dei bancomat di altre banche. In questo caso potrebbero volerci anche alcuni giorni per ricevere nuovamente il denaro sulla propria carta.

Ad ogni modo è sempre meglio controllare i movimenti del conto attraverso l’applicazione dedicata o il portale online della banca e confermare se l’importo è stato segnalato in uscita. In caso di problemi qualora l’orario lo consenta sarebbe opportuno avvisare immediatamente la filiale dell’avvenuto inconveniente.

Questo è comunque uno dei casi in cui il tutto può concludersi in maniera positiva. Nel caso in cui ci sia qualche “rapace” in grado di approfittare del momento di distrazione o sopraggiunga una raffica di vento, si incorre nel serio rischio di perdere i propri soldi. Dimostrare di non aver effettuato l’operazione può diventare decisamente complesso in queste circostanze.

Esiste inoltre il caso in cui lo sportello non funzioni correttamente per via di qualche malfunzionamento. Qualora ci si imbatta in situazioni simili è consigliabile aspettare almeno i canonici 30 secondi per scongiurare comportamenti fraudolenti. Manipolare questi apparecchi per ostacolare il prelievo ed impadronirsi dei soldi è una tattica che molti “furbetti” usano con una certa frequenza. Se accade ciò, l’importante è ottenere la ricevuta stampata dell’operazione non andata a buon fine e segnarla prontamente alla banca, che naturalmente effettuerà le verifiche del caso.