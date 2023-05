175 euro al mese per le donne, quando spetta il beneficio: c’è un requisito indispensabile!

Alcune donne possono beneficiare di un bonus da 175 euro al mese, a patto che, soddisfino un requisito indispensabile. Di seguito tutti i dettagli.

Il rialzo dei prezzi di beni e servizi ha, senza dubbio, messo in difficoltà economica moltissimi italiani. Sono tante le famiglie che fanno veramente fatica a far fronte alle spese mensili.

Fortunatamente, in tema aiuti, pare che qualcosa si stia muovendo con bonus e contributi riconosciuti a chi ne ha bisogno e che soddisfa specifici requisiti.

Tra questi, oggi focalizzeremo la nostra attenzione al bonus da 175 euro al mese riconosciuto ad alcune donne che soddisfano determinati requisiti richiesti.

175 euro al mese per le donne: quando spettano

Di questi tempi, è sempre più frequente che una coppia, sebbene desideri avere dei figli, rinunci a questo sogno per motivi economici. Del resto, anche i dati parlano chiaro: nell’ultimo anno le nascite nel nostro Paese sono state poco meno di 400 mila unità, il numero più basso mai registrato dall’Unità d’Italia. Un dato molto preoccupante, che evidenzia la difficile situazione economica delle famiglie italiane.

Con l’intento di invertire la rotta, lo Stato ha previsto il riconoscimento di un importo mensile erogato dall’INPS, a favore di chi ha figli a carico, da tutti conosciuto come Assegno Unico Universale. Il trattamento, approvato dall’ex Governo Draghi, e successivamente riconfermato dall’attuale governo di centrodestra, ha inglobato e sostituito benefit come il bonus mamma, il bonus nascita ed il bonus bebè ed in alcuni casi può raggiungere i 175 euro al mese per ogni figlio a carico.

Come molti sanno, il sussidio viene riconosciuto alle famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età. Gli importi erogati vengono calcolati in base al valore ISEE registrato dal nucleo familiare e partono da un minimo di 50 euro, in caso di valore Isee superiore a 40 mila euro, fino a raggiungere 175 euro mensili riconosciuti alle donne per ogni figlio a carico, in caso di valore ISEE inferiore a 15 mila euro. Tuttavia, va specificato che, l’importo erogato subisce una riduzione da 175 a 85 euro, per i figli a carico con età compresa tra i 18 ed i 21 anni di età, sempre che siano rispettati i parametri ISEE. E’ possibile presentare domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico Universale dopo la nascita rivolgendosi ad un ente di patronato o comodamente online sul sito dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi).