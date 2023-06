Se hai deciso di vendere il tuo oro è meglio che ti prepari prima | Il vademecum anti truffe

Vendere i propri gioielli guadagnando è possibile: come affidarsi ai Compro oro senza essere raggirati

A volte per racimolare qualche soldo in più c’è chi opta per vendere alcuni dei propri gioielli, in modo da liberarsi di qualche cimelio di famiglia e guadagnare piccole cifre. Questa prassi esistente da molti anni un tempo si svolgeva presso i cosiddetti banchi dei pegni. Perlopiù in passato si era soliti dare in pegno un gioiello ricevendo in cambio del danaro. In un secondo momento si poteva poi decidere, qualora lo stesso non fosse stato venduto, di riscattarlo presso il banco stesso, pagando talvolta un surplus.

Negli ultimi decenni si sono diffusi a macchia d’olio i negozi denominati Compro oro, che hanno ormai definitivamente sostituito i banchi dei pegni. Il rischio di rivolgersi a questi shop è quello però di essere truffati, in quanto non sempre sono gestiti da dirigenti che li adoperano in maniera trasparente. Come comportarsi dunque per mettere in vendita il nostro oro? Il segreto sta nel seguire alcune semplici regole.

La guida definitiva per evitare spiacevoli truffe

Ecco le indicazioni da seguire per non incappare in situazioni truffaldine:

pesare l’oro a casa su una bilancia – ovviamente la bilancia professionale risulterà più precisa, ma in tal modo potremo avere un’idea del peso approssimativo da aspettarci. Inoltre si tenga ben presente che le pietre preziose poste sui gioielli in oro non devono essere pesate insieme all’oro. Si consiglia pertanto di smontarle , in quanto i Compro oro non sempre le acquistano;

– ovviamente la bilancia professionale risulterà più precisa, ma in tal modo potremo avere un’idea del peso approssimativo da aspettarci. Inoltre si tenga ben presente che le pietre preziose poste sui gioielli in oro non devono essere pesate insieme all’oro. Si consiglia pertanto di , in quanto i Compro oro non sempre le acquistano; individuare i Compro oro autorizzati – suddetti negozi devono essere iscritti all’ OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Per controllare si possono consultare le liste di rivenditori autorizzati online prima di recarsi in negozio;

– suddetti negozi devono essere iscritti all’ (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Per controllare si possono consultare le liste di rivenditori autorizzati online prima di recarsi in negozio; controllare che gli oggetti siano posti in modo visibile su una bilancia e che vi sia il display visibile ;

; controllare la quotazione dell’oro prima di rivolgersi ai negozi – bisogna fare attenzione a considerare in questo conteggio due fattori, il margine di guadagno che sarà il sovrapprezzo posto dal negozio e la composizione dell’oro . Le quotazioni online si basano sull’oro puro, mentre i gioielli sono tendenzialmente di lega mista;

prima di rivolgersi ai negozi – bisogna fare attenzione a considerare in questo conteggio due fattori, il che sarà il sovrapprezzo posto dal negozio e la . Le quotazioni online si basano sull’oro puro, mentre i gioielli sono tendenzialmente di lega mista; chiedere sempre la ricevuta fiscale – per qualsiasi acquisto è importante la ricevuta, che per legge i negozi devono fornirvi. Inoltre si raccomanda di prestare molta attenzione a chi propone pagamenti in contanti oltre i 500 euro, che è la soglia attualmente vigente per le transazioni liquide.

Si può vendere in modo sicuro ai Compro oro?

La risposta è si ma con le dovute precauzioni. Segui queste poche regole ed eviterai molte grane. Fai sempre estrema attenzione ai rivenditori cui ti rivolgi e potrai vendere il tuo oro usato.