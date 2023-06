La nuova frontiera dei contratti luce e gas | Poste Energia sta sbaragliando tutti

Da Poste Italiane a Poste Energia: il gigante delle comunicazioni si lancia nel settore dell’energia

Nell’ultimo anno i costi di energia elettrica e gas sono lievitati in modo spropositato. Le cause sono da ricercare nella crescente e perdurante crisi economica, nelle conseguenze ereditate dall’epidemia Covid, ma soprattutto dalla recente guerra in Ucraina.

Apparentemente distaccato da queste dinamiche, suddetto conflitto ha in verità provocato molti danni all’economia europea e mondiale in generale. Attraverso l’Ucraina passavano numerosi gasdotti e in generale la politica aggressiva di Putin ha fatto subire una battuta d’arresto agli interscambi di risorse energetiche.

Le bollette continuano a ingrossarsi e gli italiani non riescono a fronteggiare le spese dei consumi senza difficoltà. Arriva però inaspettatamente un nuovo gestore, che pare stia garantendo condizioni economiche molto più convenienti.

L’offerta di Poste italiane

Ecco scendere in campo Poste Italiane che, guidata dall’Amministratore delegato Matteo Del Fante, si propone di conquistarsi il mercato grazie alle due caratteristiche di semplicità e trasparenza ne confronti dei clienti. Nasce così Poste Energia, che è stata lanciata nel febbraio 2022 e da allora è in decisa ascesa.

Il colosso italiano si è guadagnato la fiducia degli utenti grazie a una nuova offerta che consente ai clienti di scegliere tra 2 modalità di utenza. In cosa consistono:

a consumo , ovvero la bolletta avrà importi variabili n base al consumo rilevato di mese in mese;

, ovvero la bolletta avrà n base al consumo rilevato di mese in mese; a rata fissa, ovvero si potrà avere una rata fissa da pagare che è calcolata facendo la media dei consumi dell’anno precedente. Per 12 mesi di pagherà sempre la stessa quota senza ricevere stoccate da capogiro.

Ulteriore interessante novità è che per la materia di luce e gas vi sarà un prezzo bloccato per ben 24 mesi: un dettaglio decisamente invitante se si considera quanto risultano ballerine le quotazioni di queste materie prime oggi.

Le novità introdotte sono state molto apprezzate dai consumatori e attualmente Poste Energia ha raggiunto il risultato record di 250 mila contratti sottoscritti.

Come approfittarne

Se sei interessato e vuoi un’opzione meno costosa per le tue bollette di luce e gas, non esitare. Richiedi un preventivo gratuitamente attraverso i canali di Poste Energie e anche sui portali di Poste Italiane, ma volendo potresti anche recarti alle tue sedi di riferimento della posta. Difatti l’impresa ha messo in collegamento i due enti così da poter gestire più facilmente la fidelizzazione dei clienti.