Con la Legge 104 puoi risparmiare un sacco di soldi | Come funzionano le agevolazioni

Chi accede alla 104 beneficia di molti sconti: quali agevolazioni e su quali acquisti

La Legge 104/92 è una legge che si occupa dell’assistenza, dei diritti e dell’integrazione sociale degli individui con disabilità. All’interno del range della disabilità, gli aventi diritto sono tutti coloro che sono affetti da handicap più o meno gravi di tipo visivo, uditivo, motori, psichici o che sono affetti da specifiche patologie.

Obiettivo di questa forma di tutela è quello di offrire la possibilità di uno strumento che garantisca eguali trattamenti e che offra la possibilità di usufruire di agevolazioni lavorative e sanitarie a chi ne rientra a far parte. In verità, la Legge 104 garantisce anche tutta una serie di agevolazioni fiscali ai disabili nonché la possibilità di accedere a sconti su determinate tipologie di acquisti.

Quali sono le agevolazioni e in cosa consistono

I beni oggetto delle agevolazioni sono le attrezzature elettroniche, dunque tutto ciò che rientra tra i beni informatici può essere incluso nei bonus riservati ai percettori di agevolazioni da 104.

Le attrezzature in questione devono però rispettare una condizione: essere di agevolazione per l’autosufficienza delle persone disabili, utili quindi a offrire beneficio a chi soffra di gravi handicap. In tal senso un cellulare con sviluppati comandi vocali sarà indicato per le categorie di non vedenti, ecc.

Nello specifico vi sono due tipi di scontistiche che prevede la normativa e si esplicano attraverso:

l’ iva agevolata , cioè un’imposta sul valore aggiunto che si applica al 4% invece del 22%. Essa consiste nell’applicare una percentuale iva minore sul prezzo imponibile del bene. Pertanto un’apparecchiatura di 1.220,00 euro ad esempio, sarà pagata di meno in quanto il bene non sarà valutato 1.000 euro + 220 euro (iva al 22%) ma 1.000 euro + 40 euro (iva al 4%);

, cioè un’imposta sul valore aggiunto che si applica al invece del 22%. Essa consiste nell’applicare una percentuale iva minore sul prezzo imponibile del bene. Pertanto un’apparecchiatura di 1.220,00 euro ad esempio, sarà pagata di meno in quanto il bene non sarà valutato 1.000 euro + 220 euro (iva al 22%) ma 1.000 euro + 40 euro (iva al 4%); la detrazione Irpef del 19%, questa sarà applicata invece non al momento dell’acquisto, ma in un secondo momento, nella fase di compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Inserendo il valore del bene in dichiarazione si otterrà perciò la detrazione suddetta.

Cosa fare per ottenere gli sconti

Per quanto riguarda l’accesso all’iva agevolata, bisognerà in sede di acquisto presentare sia il certificato medico dell’Asl che attesti la disabilità sia un certificato che dimostri l’utilità del bene ai fini del miglioramento delle condizioni dovute all’handicap.

Per quanto riguarda invece la detrazione Irpef bisognerà innanzitutto conservare la fattura di acquisto del bene strumentale e il relativo certificato dell’Asl.