Puoi viaggiare con sconti fino al 70% ma non devi superare questa età | Prepara la valigia

Viaggiare può essere decisamente più conveniente per chi ha meno di 30 anni. Ci sono diverse opportunità di sconto per diverse tratte, a patto però che si abbiano i giusti requisiti

I viaggi che si fanno in giovane età sono probabilmente quelli più belli e che rimangono custoditi nel cuore di chi ha fortuna di farli. Indubbiamente si hanno più energie e voglia di fare ed esplorare. Inoltre, sono anche più economici, il che non è un particolare di poco conto.

Infatti per gli under 30 ci sono una serie di interessanti sconti e agevolazioni riguardanti l’acquisto di biglietti per diversi mezzi di trasporto come treni ed aerei. Possibilità da non lasciarsi scappare e che possono consentire anche a dei ragazzi che non hanno una posizione lavorativa stabile di potersi svagare in giro per l’Italia e per il mondo.

Viaggiatori under 30: ecco a quali sconti possono aspirare

Per quanto concerne i treni, grazie ad Italo Giovani ci si può avvalere di un’offerta speciale rivolta alla fascia d’età 14-29 anni. Il risparmio è assicurato è può arrivare a toccare anche il 70%. È valida in ambiente Smart e solo nel caso in cui il treno venga acquistato fino a sette giorni prima della partenza.

L’acquisto può essere fatto in tutte le modalità compresi i canali web e per conferma il personale di bordo oltre al biglietto del viaggio potrebbe richiedere anche l’esibizione di un documento d’identità per appurare l’età reale del soggetto. Tornando nello specifico allo sconto, può variare tra il 40% e il 70% rispetto alla tariffa Flex.

L’offerta inoltre può essere modificata fino a tre giorni prima della partenza ma non è rimborsabile. Consente di ricevere punti Italo Più i quali possono risultare utilissimi in futuro per poter ottenere ulteriori sconti e vantaggi.

Ma non è tutto perché è disponibile anche un codice sconto del 20% per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che però è disponibile solo ed esclusivamente dall’app IO. Bisogna cliccare su “Accedi all’agevolazione” e raggiungere la pagina per l’acquisto del biglietto. Non serve inserire nessun codice sconto visto che la promozione viene attivata in automatico.

Altro particolare da segnale è che Italo è partner ufficiale della Carta Giovani Nazionale, grazie alla quale è possibile ricevere una ricca serie di offerte vantaggiose e proposte esclusive su prodotti e manifestazioni culturali sportive, eventi di intrattenimento, esperienze ed attività di formazione. Insomma un bel ventaglio di opportunità per i giovani viaggiatori italiani.