Ospedali, i peggiori e i migliori in Italia: ci sono sorprese che non ti aspetteresti mai | La classifica

L’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali ha presentato le valutazioni delle aziende ospedaliere pubbliche. Ecco quali sono i dati più rilevanti di questo lavoro

La sanità italiana non ha nulla a che invidiare a quella di tanti paesi. Seppur ci siano alcune criticità il livello complessivo resta decisamente alto, così come testimoniato durante la fase covid, in cui le strutture ospedaliere italiane hanno svolto un lavoro a dir poco eccellente per far fronte all’emergenza.

A decretare questo trend (anche se in modo parziale) è stata la valutazione delle aziende ospedaliere pubbliche effettuata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) presentata a Roma nei giorni scorsi. Alcune strutture hanno ottenuto dei punteggi decisamente più alti di altre. Ecco quali sono nello specifico e quali risultati hanno conseguito.

Quali sono e dove si trovano gli ospedali “migliori d’Italia”

Nell’effettuare questa analisi è stato applicato per la prima volta il nuovo “Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende ospedaliere pubbliche”. È stata misurata la capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali in termini di esiti delle cure e di accessibilità ai servizi sanitari in rapporto alle risorse disponibili.

Non sono state prese in considerazione altre strutture sanitarie come Asl, Irccs o Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst) che in Lombardia hanno preso il posto le aziende ospedaliere. In base a ciò nel 2021 a più del 20% degli ospedali pubblici italiani (12 su 53) è stato attribuito un livello di performance basso. Solo 9 aziende hanno avuto punteggi decisamente alti. Rispetto al periodo pre-pandemia il numero è di fatto dimezzato. Nel 2019 erano infatti 17 le strutture sopra la media. Per forza di cose il covid ha un po’ depauperato il Bel Paese sotto questo punto di vista.

Andando nel dettaglio le aziende ospedaliere con alte prestazioni si trovano tutte al Centro-Nord. Ancora una volta, per l’ennesima verrebbe da dire, il divario con il Sud emerge in maniera netta e decisamente triste. Tutto il paese infatti dovrebbe avere dei servizi importanti per quanto concerne la sanità pubblica.

Tornando agli ospedali più efficienti 2 si trovano in Piemonte (Ao Ordine Mauriziano di Torino e Ao Santa Croce e Carle di Cuneo), 2 in Veneto (Aou Integrata di Verona e Aou di Padova), 1 in Emilia Romagna (Aou Bologna – Policlinico Sant’Orsola), 1 nelle Marche (Ao Ospedale Riuniti Marche Nord) e 3 in Toscana (Aou Pisana, Aou Careggi e Aou Senese). L’auspicio è che con il covid quasi fuorigioco si possa pian piano risalire la china visto che le basi non mancano.