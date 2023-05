Cinque isole europee da sogno poco frequentate dai turisti e visitabili a prezzi economici

Queste perle inesplorate possono vantare fascino, tranquillità e soprattutto dei prezzi davvero alla portata. Andiamo a scoprirle insieme per capire dove sono situate

L’Europa è una delle aree con il maggior numero di isole al mondo. Basti pensare che solo quelle situate nel Mar Mediterraneo solo oltre 200. A queste vanno aggiunte quelle inglesi, irlandesi, scozzesi, norvegesi, islandesi, portoghesi, finlandesi e tante altre ancora.

Per effetto di ciò è impossibile conoscerle tutte, anche perché ricordare tutti i nomi sarebbe impossibile. Al contempo però sarebbe opportuno scrutare per bene sulle mappe quali sono quelle ancora inesplorate e ricche di bellezze tutte da scoprire. Il tutto con un occhio al portafoglio con cui volenti o nolenti dobbiamo sempre fare i conti.

Le cinque isole sconosciute dove trascorrere una vacanza da sogno e poco dispendiosa

A tal proposito ce ne sono alcune decisamente poco turistiche e con prezzi decisamente più bassi della media che meriterebbero senza ombra di dubbio una visita. Un esempio calzante è quello la Isle of Tiree in Scozia. Ospita un festival musicale molto famoso e vanta acqua turchesi e pulite oltre che un clima gradevole nella fase estiva, prati versi e natura a volontà.

Piuttosto conveniente anche la Rathlin Island in Irlanda del Nord. Il verde domina sovrano così come i suoi boschi. Uno scenario tipico dell’estremo nord che sa affascinare e rapire il turista curioso e desideroso di nuove esperienze.

Cambiando totalmente scenario se passate dalle Azzorre non potete non fare tappa all’Isola Flores. Pur essendo nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico fa parte del Portogallo. Cascate, mare e boschi sono solo alcune delle tante attrazioni naturale che si possono scrutare in questo esotico lembo di terra.

Quando un’isola non basta perché non visitare un intero arcipelago come quello di Berlengas. Molto più vicino alle coste rispetto alle Azzorre ( si trova a poche miglia da Lisbona) consente di arrivare in poco tempo e anche per questo i prezzi sono decisamente alla portata, anzi si possono tranquillamente definire stracciati.

In tutto questo ventaglio di isole meravigliose poteva mai mancare la Grecia? Tra le meno conosciute delle centinaia di isole che appartengono al paese ellenico c’è Skyros. Spiagge da sogno, un mare da fare invidia a chiunque e un clima favorevole in buona parte dell’anno sono le caratteristiche principali del posto. Se poi ci si aggiunge una buona cucina come da tradizione greca e dei costi piuttosto abbordabili, allora non rimane che partire e lasciarsi andare ad un po’ di sano relax.