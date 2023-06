I segreti per gestire al meglio le finanze di coppia: seguirli aiuta a rafforzare l’amore

Esistono alcune regole che aiutano a controllare meglio il patrimonio condiviso di coppia. Ecco quali bisogna tenere a mente per cercare di far quadrare i conti e salvaguardare il rapporto

Il denaro per quanto non sia il principale aspetto da considerare in una coppia ricopre comunque la sua importanza. Discuterne e avere la situazione sotto controllo però aiuta a vivere più serenamente la quotidianità con il proprio partner.

Certo può sembrare un po’ indelicato e poco romantico, ma col passare degli anni anche gli aspetti pratici hanno una loro rilevanza. A tal proposito è importante il parere di Ginevra Zucconi Galli Fonseca, consulente finanziaria che ha effettuato un’ampia e dettagliata analisi a riguardo.

Patrimonio di coppia: i passaggi da seguire per evitare incomprensioni e amministrare al meglio le finanze

A suo modo di vedere la prima regola è la trasparenza. È bene infatti conoscere le entrate e le eventuali situazioni debitorie del partner e avere contezza di quanto ciascuno spende. Può sembrare scontato, ma non lo è visto che molte coppie provano imbarazzo ad affrontare questi argomenti che di primo impatto possono sembrare venali e materialistici.

Un altro aspetto importante importante è la capacità di porsi degli obiettivi come acquistare una casa, programmare una vacanza importante, mettere da parte dei soldi per gli studi futuri dei figli. Per fare si può iniziare ad accantonare una cifra fissa ogni mese oppure optare per un piano di accumulo del capitale su cui versare periodicamente dei soldi in modo da metterli a reddito e farli fruttare.

Per avere una maggiore consapevolezza delle spese ordinarie un consiglio che non passa mai di moda è fare un budget mensile condiviso. In questo computo si possono inserire l’eventuale rata del mutuo, i pagamenti delle bollette e le spese per gli alimenti e prodotti di prima necessità per la casa.

Ogni coppia ha comunque le proprie dinamiche. Ad esempio può essere che uno dei due non lavora e che uno dei due guadagni molto di più dell’altro. Si potrebbero dividere le spese fisse comuni non a metà ma in modo proporzionale così che non siano tropo alte per la parte che guadagna di meno.

Al contempo la Zucconi invita a non essere troppo maniacali sotto questo punto di vista. Migliorarsi a vicenda è la strada più proficua da seguire visto che ogni singola persona ha un suo modo di rapportarsi con il denaro. C’è chi è più oculato e chi invece si lascia andare più facilmente a spendere. Come per ogni altro aspetto della vita di coppia la compensazione può essere un’autentica risorsa.