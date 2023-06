Se ti ha scritto Amazon forse è troppo tardi: controlla immediatamente i movimenti del tuo conto

Diversi utenti hanno segnalato una nuova truffa a nome Amazon. Si tratta di un sms dal contenuto deleterio che promette guadagni inimmaginabili

Le truffe non passano mai di moda e non conoscono soste. Anzi, vengono modificate per poter mietere ancora più vittime rispetto al passato. Dunque è bene tenerle sotto controllo per evitare di essere raggirati. In questa fase infatti ce n’è una in particolare che sta preoccupando non poco gli utenti.

Si avvale del nome di un grande brand a livello mondiale e si palesa con una tecnica ormai consolidata, ovvero lo smishing anche denominato sms phishing. Vediamo di cosa si tratta e cosa è necessario fare per poterla evitare.

Truffa Amazon: come funziona e a cosa bisogna stare particolarmente attenti

In pratica molte persone stanno ricevendo dei finti messaggi che promettono guadagni fino a 1.000 euro e direttamente su “account Amazon”. La truffa parte dall’invio di un sms con mittente “Reddito ext” e nel testo del messaggio si legge: “Ti è stato assegnato un account Amazon: solo per pochi giorni! Investi a partire da 200 euro e guadagna fino a 1.00 euro al mese”.

Il messaggio si conclude con l’invito a cliccare a un link per avere maggiori informazioni. Attenzione però, si tratta di un subdolo raggiro che sfrutta il classico sistema di smishing, ovvero un attacco alla sicurezza informatica effettuato tramite messaggi. Se si clicca sul collegamento esterno i malviventi prendono il controllo del dispositivo con cui si sta navigando e fanno piazza pulita dei dati sensibili che memorizzano.

A quel punto possono accedere a profili privati, conti correnti e password personali. In pochi minuti l’utente preso di mira rischia di perdere praticamente tutto con conseguenze che possono risultare a dir poco pesanti. Per effetto di ciò sarebbe opportuno conoscere i metodi per evitare di cadere nella trappola.

La cosa più utile da fare è non rispondere per nessun motivo ed evitare di cliccare sul link. Anche con messaggi del tipo “stop” o “non sono interessato” possono essere delle mosse controproducenti. Non avere fretta è un altro passaggio che va di pari passo. Quindi se ci si imbatte in messaggi sospetti è meglio non fare azzardate.

Chiamare direttamente l’azienda o la banca che vengono citate nei messaggi può aiutare a venire a capo della situazione in pochi minuti così come utilizzare l’autentificazione a più fattori e non avere mai numeri di carte di credito sul proprio telefono possono essere altre precauzioni buone da prendere.