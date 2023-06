Milionari con il Superenalotto ma nessuno si presenta alla cassa: a chi vanno ora tutti quei soldi

Gli amanti del gioco spesso non riscuotono i loro premi. Che fine fanno i soldi vinti?

Nel mondo il numero di giocatori d’azzardo e non è davvero altissimo. Dalle slot machine alle scommesse fino ad arrivare ai più innocui lotto e superenalotto, vi sono davvero moltissime persone che una o più volte a settimana tentano la fortuna giocando.

Gioco deriva dal latino iocum, che significa scherzo, e si riferisce a tutto ciò in cui rientra lo svago o un’attività di divertimento. Esistono varie tipologie di gioco e attualmente molti dei giochi e/o scommesse cui si appassiona il mondo possono essere praticate sia online, puntando tramite appositi portali, sia in presenza, recandosi nelle ricevitorie abilitate.

Sembra strano a sentirlo, ma è proprio vero: non sempre le vincite vengono ritirate dai loro beneficiari. A quanto pare è stato riscontrato che il numero di persone che vince e che non si reca a ritirare la propria vincita è davvero alto. Le motivazioni possono essere varie, ma perlopiù:

capita che alcuni perdano la ricevuta e siano così impossibilitati a ritirare la somma vinta;

accade semplicemente che alcuni, magari giocatori non assidui, dimentichino proprio di controllare i risultati di lotteria, superenalotto ecc, non sapendo di aver vinto.

A quanto ammontano le maggiori vincite non riscosse e dove finiscono i soldi non ritirati?

Spesso di tratta di cifre irrisorie che non vengono ritirate dagli utenti, ma talvolta capita che veri e propri jackpot restino in attesa del ritiro di un vincitore che non passerà mai. Ecco le principali somme non ritirate:

79 milioni di dollari mai ritirati nell’anno 2012, nel Regno Unito. Al momento questa resta la cifra più alta di vincita non ritirata nella storia. Il gioco di riferimento è Euro Millions e nonostante i ripetuti appelli del negozio dell’Hertfordshire, nessuno si è mai presentato a riscuotere;

mai ritirati nell’anno 2012, nel Regno Unito. Al momento questa resta la cifra più alta di vincita non ritirata nella storia. Il gioco di riferimento è e nonostante i ripetuti appelli del negozio dell’Hertfordshire, nessuno si è mai presentato a riscuotere; 77 milioni di dollari vinti al Powerball nel 2019 e anch’essi mai rivendicati;

vinti al nel 2019 e anch’essi mai rivendicati; 68 milioni di dollari vinti alla lotteria Mega Millions . L’anno è il 2002 e il vincitore aveva acquistato il biglietto nel Queens, anche stavolta mai reclamati;

vinti alla lotteria . L’anno è il 2002 e il vincitore aveva acquistato il biglietto nel Queens, anche stavolta mai reclamati; 63 milioni di dollari vinti al Super Lotto Plus e mai richiesti. Come per gli altri giochi, anche questo biglietto aveva una scadenza. E dopo 180 giorni fu considerato non più valido;

vinti al e mai richiesti. Come per gli altri giochi, anche questo biglietto aveva una scadenza. E dopo 180 giorni fu considerato non più valido; 51,7 milioni di dollari, ancora una volta vinti con un biglietto del Powerball, stavolta nella città di Indianapolis.

I soldi non ritirati non restano “congelati” o tenuti in sospeso. Scaduta la soglia dei 180 giorni, i biglietti sono considerati appunto scaduti e l’ammontare in danaro finisce nelle casse dello Stato. Dunque è l’Erario il destinatario finale dei jackpot non richiesti.

E in Italia?

Anche l’Italia riscontra lo stesso problema, basti pensare che solo nel 2018 è stato di ben 228 milioni di euro il totale delle cifre non ritirate, con il record di ben 161,6 milioni di euro solo per i premi inerenti i Gratta e vinci.