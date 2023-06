Autovelox arancioni, sono attivi davvero? Scopri come funzionano per evitare multe salate

Se viaggiate sulle strade italiane, sicuramente vi sarete imbattuti in almeno un autovelox arancione, ma funziona davvero? Ecco come agisce e a cosa serve.

I sistemi di controllo stradale sono stati introdotti per rilevare la velocità dei veicoli e le loro funzioni sono spesso oggetto di dibattiti e di polemiche. Ma come funzionano? Sono sempre attivi? Scopriamolo subito.

Autovelox arancioni, funzionano oppure no?

In molti sostengono che gli autovelox di colore arancio siano “finti”, cioè che non siano in grado di rilevare la velocità dei veicoli e che siano stati installati esclusivamente per scoraggiare gli automobilisti a superare il limite di velocità imposto.

Ma la realtà è un po’ più complicata. Gli autovelox arancioni, anche se possono sembrare diversi dagli quelli tradizionali, sono dotati delle stesse funzionalità e tecnologie di rilevamento. La loro particolarità risiede invece nell’utilizzo di un sistema di riconoscimento delle targhe dei veicoli.

Questo sistema consente al dispositivo di identificare il numero di targa del veicolo, determinando in questo modo la velocità del veicolo in base al tempo impiegato per percorrere una determinata distanza. In pratica, l’autovelox arancione registra l’ora di passaggio del veicolo al primo sensore, e poi rileva l’ora in cui il veicolo passa il secondo sensore. Grazie a queste informazioni, l’autovelox è in grado di calcolare la velocità media del veicolo nel tratto di strada in cui si trovano i sensori.

In definitiva, gli autovelox di colore arancio sono completamente funzionanti e in grado di rilevare correttamente la velocità dei veicoli che transitano sotto di essi. La loro collocazione in posizioni particolarmente visibili e la loro colorazione vivace (con un chiaro intento deterrente) dovrebbero essere interpretati come un invito per gli automobilisti a rispettare il limite di velocità e ad adottare comportamenti sicuri e responsabili sulla strada.

Certo, è vero che gli autovelox arancioni possono sembrare fuorvianti e ingannare gli automobilisti meno esperti, ma questo non significa che siano inefficaci o poco funzionali. Al contrario, sono uno strumento importante e utile per prevenire incidenti e salvare vite.

Qual è l’utilità dei sistemi di controllo della velocità

L’utilizzo degli autovelox arancioni ha dimostrato di avere un effetto positivo sulla sicurezza stradale. In molti paesi europei, l’installazione di autovelox arancioni ha contribuito a ridurre il numero di incidenti e di morti sulle strade, dimostrando così l’efficacia di questo sistema di rilevamento della velocità.

In Italia, gli autovelox si sono dimostrati utili soprattutto per ridurre la velocità degli automobilisti in strade pericolose o prossime a scuole e ospedali. Grazie alla loro collocazione strategica e alla loro colorazione vivace, questi dispositivi svolgono un importante ruolo di deterrenza nei confronti degli automobilisti che, rispettando il limite di velocità, contribuiscono alla sicurezza di tutti i soggetti che si muovono sulla strada.

In definitiva, gli autovelox arancioni non sono “finti” o poco funzionali, ma sono uno strumento efficace per prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale. La loro collocazione e la loro colorazione vivace dovrebbero essere interpretate come un invito per gli automobilisti a rispettare il limite di velocità e ad adottare un comportamento responsabile sulla strada.