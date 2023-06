64 malattie ti danno il diritto a non pagare il ticket sanitario, forse non lo sapevi | Controllale tutte

Sono 64 le patologie che danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Di seguito l’elenco completo.

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SNN) prevede la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, attraverso il pagamento del ticket. In buona sostanza, il ticket è l’importo pagato all’accettazione per una prestazione sanitaria, che si tratti di un esame, di una visita o del ritiro di medicinali in farmacia con ricetta.

Tuttavia, in alcuni casi è riconosciuto il diritto all’esenzione. Ad esempio, i cittadini possono essere esonerati dal pagamento del ticket per reddito, per invalidità oppure in caso siano affetti da determinate malattie.

Nello specifico, sono 64 le patologie che danno diritto a non pagare il ticket per le prestazioni (esami e visite) che riguardano la propria specifica malattia.

Esenzione ticket: le 64 malattie che danno il diritto a non pagare

Come abbiamo anticipato, i cittadini affetti da specifiche malattie sono esentati dal pagamento del ticket sanitario. Nello specifico, sono 64 le malattie croniche e invalidanti che danno il diritto a non pagare per le prestazioni, esami e visite, che riguardano la propria specifica patologia. Di queste, 56 malattie – condizioni erano già individuate dal Decreto Ministeriale n. 329 del 1999. Poi, con il decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

• endometriosi moderata e grave;

• bronco – pneumopatia cronico ostruttiva (limitatamente agli stadi clinici moderato, grave e molto grave);

• osteomielite cronica;

• patologie renali croniche;

• rene policistico autosomico dominante;

• sindrome da talidomide.

In più, sono state trasferite da malattie rare a croniche: la celiachia, la sindrome di down, la sindrome di Klinefelter, le connettiviti indifferenziate. Per ottenere l’esenzione per una malattia o più malattie croniche è necessario farsi rilasciare da una struttura pubblica (ospedale o ambulatorio) un certificato medico che ne attesti la presenza. La documentazione dovrà, poi, essere presentata alla propria Azienda Sanitaria che a sua volta rilascerà lo specifico attestato di esenzione.

L’esonero del pagamento ticket viene riconosciuto anche in caso di malattie rare, ovvero, quelle patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche e risolutive, che si presentano con frequenza molto bassa (meno di 5 casi su 10 mila abitanti). In questo caso, per ottenere l’esenzione per una o più malattie rare è necessario rivolgersi al proprio medico di base. Una volta ottenuta la diagnosi di malattia rara, basterà presentare il certificato all’Azienda sanitaria di residenza che, a sua volta, rilascerà l’attestato di esenzione previsto.