Telefonate Spam: come mettere fine all’incubo della maggior parte degli italiani | Addio per sempre

Cosa fare per non ricevere più le fastidiosissime telefonate Spam che spesso arrivano proprio nei momenti meno opportuni. Ecco il metodo infallibile

Le telefonate indesiderate da parte di vari promotori pubblicitari sono ormai all’ordine del giorno. Nonostante non ci si spieghi come abbiano potuto rimediare i nostri numeri sono sempre lì pronti a tempestarci di chiamate con la speranza di concludere qualche affare. Chiaramente è il loro lavoro e per questo almeno in linea teorica non ci sarebbe nulla di strano.

In realtà però spesso gli operatori si avvalgono di metodologie invadenti che alla lunga possono dare fastidio. Inoltre non sempre chi chiama ha intenzioni nobili. Alle volte dietro alla cornetta si nasconde qualche malintenzionato che non vede l’ora di prendersi gioco del prossimo e truffarlo.

Telefonate Spam: come sconfiggerle attraverso due applicazioni

Fortunatamente esistono delle applicazioni che aiutano ad eliminare il problema. Scopriamo insieme quali sono e in che modo possono essere risolutrici. La prima è Truecaller, un’app molto popolare che consente di identificare il nome e la provenienza delle chiamate in arrivo, anche se il numero non è salvato in rubrica.

Si avvale di una vasta banca dati di numeri segnalati come spam o pericolosi da altri utenti. Truecaller riesce a bloccare automaticamente queste chiamate o a contrassegnarle con un avviso in modo tale da far sapere all’utente che si tratta di una comunicazione indesiderata. Per poterla utilizzare è necessaria una registrazione ma offre una protezione potente.

A ciò va aggiunta la possibilità di poter segnalare e condividere i numeri di spam che si incontrano. Un’opzione che consente di contribuire a migliorare la banca dati a proteggere gli altri utenti.

Un’altra applicazione efficace è sicuramente Hiya. Anche questo strumento utilizza la rubrica del telefono per identificare i numeri sconosciuti fornire informazioni utili su di essi. A differenza di Truecaller non richiede una registrazione, il che la rende di gran lunga più facile da utilizzare.

Al pari della sua competitor consente di bloccare i numeri spam e di segnalarli. La collaborazione da parte degli utenti è uno dei capisaldi di Hiya, che ha come obiettivo quello di scovare i numeri telefonici indesiderati e che creano enormi noie alla maggior parte delle persone che utilizzano dei moderni smartphone. Creare una comunità che lavora insieme per sconfiggere il nemico: è questo il modus operandi di questa preziosa applicazione. Insomma, in generale gli strumenti per spezzare questa lunga e deleteria catena ci sono tutti, basta conoscerli e saperli sfruttare.