I guadagni celati delle banche | Cosa si nasconde dietro i bonifici

Come funzionano le operazioni bancarie e cosa ci guadagna una banca

Sin da sempre siamo stati abituati all’idea che possedere un conto corrente abbia un costo, che muterà da banca a banca ma che sostanzialmente equivale al costo di mantenimento del servizio di cui usufruiamo.

Allo stesso modo anche le operazioni bancarie che svolgiamo dal nostro conto corrente, presso uno sportello bancario o autonomamente attraverso un internet banking, hanno un costo preciso, che si traduce nella cosiddetta commissione bancaria.

Ogni qualvolta effettuiamo un bonifico il nostro istituto bancario ci addebiterà una commissione. Questa cambia di importo a seconda della banca cui ci affidiamo, ma in media i costi vanno da 1 euro a 1,50 euro, con alcune eccezioni (pochissime sono le banche che rendono disponibile il servizio gratuitamente).

Ma cosa si nasconde davvero dietro questa imposta fissa che paghiamo?

Il reale guadagno delle banche dalle nostre operazioni

Come alcuni sicuramente già sapranno, i nostri soldi depositati sui conti bancari sono sempre a nostra disposizione ma non restano davvero fermi nel conto. Le banche infatti si adoperano per utilizzarli nelle proprie operazioni, pur garantendo la nostra liquidità.

In particolare, quando disponiamo un bonifico in pagamento a un prodotto o servizio che stiamo acquistando, accade questo:

i nostri soldi saranno immediatamente tolti dal conto corrente , e vedremo subito perciò la differenza tra saldo contabile e saldo disponibile;

, e vedremo subito perciò la differenza tra saldo contabile e saldo disponibile; la commissione di ca. 1 euro ci viene addebitata seduta stante ;

; l’importo che abbiamo deciso di muovere dal conto corrente non arriverà subito a destinazione, ma la banca lo sposterà in circa 2-3 giorni lavorativi.

Cosa accade in questo frangente? Il cliente si priva subito del denaro, paga immediatamente il costo del servizio per il bonifico, ma i soldi spostati saranno gestiti completamente a discrezione della banca per 2-3 giorni.

In questo lasso di tempo, che per noi equivale alla banale tempistica di lavorazione del bonifico, in realtà la banca effettuerà operazioni e investimenti che le frutteranno enormemente. Il cittadino dunque non solo paga il servizio, ma fa guadagnare ulteriori soldi all’istituto, dovendo peraltro aspettare che la sua operazione vada a buon fine.

E se la banca perdesse i nostri soldi?

Questo fortunatamente è un rischio che non corriamo, poiché le banche garantiscono sempre, anche qualora dovessero avere delle perdite, la nostra liquidità. Lo Stato peraltro garantisce una copertura fino a operazioni di 100 mila euro.