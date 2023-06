10 mila lire di Alessandro Volta, una banconota che vale un tesoro | Se la vendi potresti diventare ricco

Alcuni esemplari delle vecchie lire sono molto quotati sul mercato collezionistico. Tra i pezzi più ricercati le dieci mila lire di Alessandro Volta. Ecco quanto valgono.

I collezionisti e gli appassionati di numismatica sono alla continua ricerca di monete e banconote rare e di valore da aggiungere alla loro raccolta. Tra i pezzi maggiormente ricercati, senza dubbio, quelli del vecchio conio. Tra le monete in lire maggiormente quotate sul mercato collezionistico possiamo ricordare la 50 lire “Vulcano”, la cinque lire delfino o, ancora, la dieci lire “Ulivo” e le cento lire “Minerva”. Mentre, tra le banconote spicca la mille lire con la raffigurazione di Giuseppe Verdi, la mille lire Montessori e le dieci mila lire di Alessandro Volta.

Proprio su quest’ultimo esemplare, oggi focalizzeremo la nostra attenzione e andremo ad analizzarne le caratteristiche e a scoprirne il valore attuale.

Prima, però, occorre specificare che le dieci mila lire di Alessandro Volta sono state realizzate dal 1984 al 2001, dunque, sono stati tantissimi gli esemplari in circolazione. Va da sé, che non tutte le dieci mila lire con la raffigurazione dello scienziato italiano raggiungono quotazioni numismatiche interessanti, ma solo in alcuni casi particolari. Nello specifico, affinché ottenga una valutazione di tutto rispetto, è necessario che si tratti di una banconota rara ed in perfetto stato di conservazione, che in gergo viene detto Fior di Stampa. Al contrario, dovremo accontentarci del valore affettivo della vecchia banconota!

10 mila lire di Alessandro Volta: quali sono e quanto valgono gli esemplari preziosi

Come abbiamo anticipato, chiunque sia in possesso di una rara moneta o banconota delle vecchie lire, potrebbe avere un tesoretto tra le mani. Tra gli esemplari maggiormente ambiti dai collezionisti le 10 mila lire con la raffigurazione dello scienziato italiano Alessandro Volta.

In Italia sono circolate diversi milioni di banconote di questo tipo, per cui, non tutti gli esemplari hanno lo stesso valore collezionistico. Una banconota da dieci mila lire di Volta, particolarmente, rara e preziosa è quella emessa nel 1986 con il primo numero progressivo indicato con XA. Quelle comprese tra XA – 000.001 e XA – 600.000 A sono quelle che valgono di più. Un esemplare, in perfette condizioni supera abbondantemente i mille euro, mentre, il valore scende a picco via via che peggiora lo stato di conservazione.

Di particolare interesse collezionistico sono anche le banconote della serie XB del 1988, stampate in soli 800 mila esemplari. Le dieci mila lire con numero di serie compreso tra XB – 000.001 e XB – 800.000 A, arrivano a valere tra i 50 ed i 700 euro. Infine, molto ambite e ben pagate dai collezionisti ci sono le dieci mila lire del 1993, nell’intervallo da XD – 000.001 a XD – 500.000 A, che possono valere tra i dieci ed i 350 euro.