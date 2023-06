Carte di credito Poste Italiane, se le conosci non le lasci più: i segreti che non ti raccontano

Sono diverse le carte di credito Bancoposta a disposizione dei clienti Poste Italiane, chi le conosce non le lascia più!

Le carte di credito sono tra gli strumenti di pagamento più diffusi. Normalmente, sono emesse dalla banca nella quale si ha il conto corrente a cui, a loro volta, sono collegate. Mentre, le operazioni effettuate con le carte sono gestite dai circuiti di pagamento come, ad esempio, Visa, Mastercard o American Express.

Questa tessera dotata di banda magnetica e di microchip, è utile per effettuare pagamenti online e in tutti gli store fisici convenzionati e dotati di POS (Point of Sale). In più, consentono il prelievo di denaro contante presso gli sportelli ATM (Automated Teller Machine)

Come molti sanno, per ottenere una carta di credito è necessario rivolgersi ad un istituto di credito. Dunque, oltre che dalle banche, le carte di credito sono emesse anche da Poste Italiane. In particolare, in questo articolo cercheremo di scoprire qualcosa in più in merito alle carte di credito Bancoposta, disponibili per i clienti privati del conto corrente di Poste Italiane, ovvero, Bancoposta Classica, Bancoposta Oro e Bancoposta Più.

Carte di credito Poste Italiane: i segreti che non ti raccontano

Come abbiamo anticipato, sono tre le carte Bancoposta: Classica, Oro e Più. Tutte appartengono al circuito Mastercard e sono emesse da Deutsch Bank. Tuttavia, esistono alcune sostanziali differenze tra loro. Bancoposta classica è una carta con durata triennale, che viene automaticamente rinnovata a scadenza. Ha un canone annuo di 37 euro ed è riservata ai correntisti Bancoposta. Dotata di sistema di pagamento Contactless, anche in termini di sicurezza risulta essere un’ottima scelta. Per ottenere la carta è necessario dimostrare di avere un lavoro dipendente o essere titolari di pensione da accreditare sul conto. In alternativa, i lavoratori autonomi dovranno dimostrare almeno un anno di anzianità di attività lavorativa e sei mesi di anzianità di rapporto di conto corrente.

La carta Bancoposta Oro, invece, ha un canone annuo leggermente più alto. Infatti, è pari a 55 euro, ma includ un pacchetto assicurativo per furti, rapine, usi non autorizzati della carta, infortuni. Questo prodotto Poste Italiane è particolarmente indicata per chi ha necessità di aumentare il planfond di spesa mensile concesso, che in questa offerta arriva a 5.200 euro. Una caratteristica importante è una certa flessibilità del rimborso a saldo, possibile fino a 40 giorni successivi dall’acquisto. Esattamente come la Classica, è attiva su circuito Mastercad ma offre una sicurezza ancora maggiore grazie alla possibilità di abbinare il servizio SMS che notifica ogni transazione in tempo reale. Inoltre, Bancoposta Oro consente il rimborso delle spese effettuate a saldo o a rate con l’importo di rimborso mensile a scelta. I tassi di interesse andranno verificati al momento della firma del contratto o della scelta della modalità di rimborso.

La terza opzione disponibile è Bancoposta Più, prodotto particolarmente indicato per chi desidera gestire con la massima libertà gli acquisti quotidiani e prevede un canone mensile pari a 37 euro. Carta Bancoposta Più consente l’utilizzo di una parte del fido della carta per rimborsare a rate gli acquisti effettuati, diventando in pratica una carta di credito con opzione revolving. Per il resto, ha caratteristiche molto simili alle sue sorelle.